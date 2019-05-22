Bu besinlere dikkat! Besin alerjisi nedir? Besin alerjisi nasıl anlaşılır?

Besin alerjileri yaş fark etmeksizin herkeste görülebilir. Bebeklik, çocukluk veya yetişkinlik döneminde başlayabilir aynı şekilde kendiliğinden de geçebilir. Bütün besinler alerji yapabilir. Bebekler ve çocuklar söz konusu olduğunda en çok alerjiye yol açan besin inek sütüdür. Bunun yanı sıra;

Yumurta,

Glüten,

Mayalı gıdalar,

Kabuklu deniz mahsulleri,

Yer fıstığı,

Kuruyemişler,

Soya,

Buğday,

Susam,

Çilek

Ceviz

Çikolata

Bakliyatlar da hem çocuklarda hem de yetişkinlerde reaksiyona yol açabilir.