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Usta oyuncu Kemal Sunal'ın filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı!

Yeşilçam'ın ve Türk sinemasının usta ismi Kemal Sunal filmlerini birçoğumuz izlemişizdir. Peki, bu filmlerdeki bazı çekim hatalarına hiç dikkat ettiniz mi? Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alan ve Sunal'ın 'Rıfkı' karakterini canlandırdığı 'Üç Kağıtçı' filmdeki çekim hatasını görenler şaşırttı. İşte defalarca izlediğimiz o filmlerdeki şaşırtan çekim hataları...

22.05.2019 19:30 - Son Güncelleme: 22.05.2019 19:30
Kemal Sunal filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı!

Belkide defalarca izlediğimiz Yeşilçam filmlerindeki çekim hataları 'Bu kadarına da pes' dedirtti.

İşte o filmler ve şaşırtıcı çekim hataları...

HABABAM SINIFI TATİLDE

Filmde sınıfta sahneler arasında kapalı olan perdeler açılıyor, zaman gece ve gündüz olarak değişiyor.

Kemal Sunal filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı!
Kemal Sunal filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı!
Kemal Sunal filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı!
Kemal Sunal filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı!
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