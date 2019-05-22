Usta oyuncu Kemal Sunal'ın filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı!

Yeşilçam'ın ve Türk sinemasının usta ismi Kemal Sunal filmlerini birçoğumuz izlemişizdir. Peki, bu filmlerdeki bazı çekim hatalarına hiç dikkat ettiniz mi? Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alan ve Sunal'ın 'Rıfkı' karakterini canlandırdığı 'Üç Kağıtçı' filmdeki çekim hatasını görenler şaşırttı. İşte defalarca izlediğimiz o filmlerdeki şaşırtan çekim hataları...

22.05.2019 19:30 - Son Güncelleme: 22.05.2019 19:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





