Dünyanın en güçlü 100 ordusu: Türkiye 2025’te kaç sıra yükselecek? Askeri güç dengesi değişiyor!

ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, her yıl açıkladığı "Dünyanın En Güçlü Orduları" sıralamaları ile dünya çapında askeri güçlerin hangi seviyelerde olduğunu gözler önüne seriyor. 2024 yılı itibariyle Türkiye listede 8. sırada yer alırken 2025 yılına dair sıralama merak konusu oldu. Özellikle Türkiye'nin savunma sanayisine yaptığı yatırımlar ve artan askeri kapasitesiyle 2025'te nasıl bir sıralama göstereceği gündemde.

2024 Sıralamasının İlk 3'ü Değişmeyecek Mi? Global Firepower tarafından yayımlanan 2024 sıralamasında ABD, Rusya ve Çin, listenin ilk üç sırasında yer alıyordu. 2025 listesinde bu sıralamanın değişmesi beklenmiyor.

ABD, sahip olduğu yüksek askeri bütçe ve dünya çapında güçlü askeri varlığıyla yine ilk sırada bulunmaya devam edecek gibi görünüyor. Diğer iki büyük güç olan Rusya ve Çin de sıralamada benzer bir konumda yer alacak.

Türkiye 2025'te İlk 10'da Yer Alacak mı? 2024'te askeri güç sıralamasında 8. sırada bulunan Türkiye, güçlü ordusu ve savunma sanayisine yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. Türkiye, yaklaşık 355 bin aktif personeliyle NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip. Ayrıca, son yıllarda yapılan savunma sanayi yatırımları, yerli üretim silah sistemleri ve teknolojik ilerlemelerle Türkiye'nin askeri kapasitesinin arttığı gözlemleniyor. Bu faktörler göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye'nin 2025'te de ilk 10 içinde yer alacağı neredeyse kesinleşmiş durumda.