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Dünyanın en güçlü 100 ordusu: Türkiye 2025'te kaç sıra yükselecek? Askeri güç dengesi değişiyor!

2025 yılına sayılı günler kala Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli internet sitesi Global Firepower tarafından açıklanan "Dünyanın En Güçlü Orduları" listesi askeri güç sıralamalarını merakla takip edenleri heyecanlandırdı. Türkiye 2024 listesinde 8. sırada yer alırken 2025 yılı için beklentiler de giderek artıyor. Peki Türkiye'nin 2025 yılında askeri güç sıralamasında hangi pozisyonda yer alması bekleniyor? İşte merak edilen liste.

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Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 13:59 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 13:59
Dünyanın en güçlü 100 ordusu: Türkiye 2025’te kaç sıra yükselecek? Askeri güç dengesi değişiyor!

ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, her yıl açıkladığı "Dünyanın En Güçlü Orduları" sıralamaları ile dünya çapında askeri güçlerin hangi seviyelerde olduğunu gözler önüne seriyor. 2024 yılı itibariyle Türkiye listede 8. sırada yer alırken 2025 yılına dair sıralama merak konusu oldu. Özellikle Türkiye'nin savunma sanayisine yaptığı yatırımlar ve artan askeri kapasitesiyle 2025'te nasıl bir sıralama göstereceği gündemde.

Dünyanın en güçlü 100 ordusu: Türkiye 2025’te kaç sıra yükselecek? Askeri güç dengesi değişiyor!

2024 Sıralamasının İlk 3'ü Değişmeyecek Mi?

Global Firepower tarafından yayımlanan 2024 sıralamasında ABD, Rusya ve Çin, listenin ilk üç sırasında yer alıyordu. 2025 listesinde bu sıralamanın değişmesi beklenmiyor.

Dünyanın en güçlü 100 ordusu: Türkiye 2025’te kaç sıra yükselecek? Askeri güç dengesi değişiyor!

ABD, sahip olduğu yüksek askeri bütçe ve dünya çapında güçlü askeri varlığıyla yine ilk sırada bulunmaya devam edecek gibi görünüyor. Diğer iki büyük güç olan Rusya ve Çin de sıralamada benzer bir konumda yer alacak.

Dünyanın en güçlü 100 ordusu: Türkiye 2025’te kaç sıra yükselecek? Askeri güç dengesi değişiyor!

Türkiye 2025'te İlk 10'da Yer Alacak mı?

2024'te askeri güç sıralamasında 8. sırada bulunan Türkiye, güçlü ordusu ve savunma sanayisine yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. Türkiye, yaklaşık 355 bin aktif personeliyle NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip. Ayrıca, son yıllarda yapılan savunma sanayi yatırımları, yerli üretim silah sistemleri ve teknolojik ilerlemelerle Türkiye'nin askeri kapasitesinin arttığı gözlemleniyor. Bu faktörler göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye'nin 2025'te de ilk 10 içinde yer alacağı neredeyse kesinleşmiş durumda.

Dünyanın en güçlü 100 ordusu: Türkiye 2025’te kaç sıra yükselecek? Askeri güç dengesi değişiyor!

Türkiye'nin Yükselen Askeri Gücü

Türkiye'nin askeri gücündeki yükseliş, sadece sayı ile değil, aynı zamanda teknolojik gelişmelerle de destekleniyor. Özellikle insansız hava araçları (İHA'lar) ve SİHA'lar (Silahlı İnsansız Hava Araçları), Türkiye'nin uluslararası alandaki askeri etkisini arttıran unsurlar arasında. Bu tür teknolojik yatırımlar, Türkiye'nin askeri kapasitesini güçlendiriyor ve sıralamada daha yüksek bir konum elde etmesini sağlıyor.

Dünyanın en güçlü 100 ordusu: Türkiye 2025’te kaç sıra yükselecek? Askeri güç dengesi değişiyor!

2025'te Yükselmesi Beklenen Ülkeler

Global Firepower, 2025 yılında askeri gücü artması beklenen ülkelerle ilgili de bir liste hazırladı. Bu ülkeler, teknolojik gelişmeler, askeri bütçelerindeki artış ve stratejik hamleler ile sıralamada daha üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. İşte 2025 yılında yükselişe geçmesi beklenen ülkeler:

Güney Kore
Japonya
Türkiye
İran
İsrail
Almanya
İspanya
Polonya
İsveç
Myanmar

Dünyanın en güçlü 100 ordusu: Türkiye 2025’te kaç sıra yükselecek? Askeri güç dengesi değişiyor!

Türkiye'nin, 2025'te 3. sırada yer alacağı tahmin ediliyor. Bu yükselişin, Türkiye'nin savunma sanayi yatırımlarına, askeri stratejilerine ve bölgesel etkisine dayandığı söylenebilir. Ayrıca,Türk Silahlı Kuvvetleri'nin NATO içindeki önemi ve uluslararası askeri operasyonlardaki başarıları, bu sıralamanın gerçeğe dönüşmesini mümkün kılıyor.

Dünyanın en güçlü 100 ordusu: Türkiye 2025’te kaç sıra yükselecek? Askeri güç dengesi değişiyor!

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI 2024 LİSTESİNE TÜRKİYE DAMGA VURDU

ABD merkezli internet sitesi Global Firepower tarafından açıklanan 'Dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi' ise şu şekilde:

Dünyanın en güçlü 100 ordusu: Türkiye 2025’te kaç sıra yükselecek? Askeri güç dengesi değişiyor!

100- KIRGIZİSTAN

Dünyanın en güçlü 100 ordusu: Türkiye 2025’te kaç sıra yükselecek? Askeri güç dengesi değişiyor!

99 - LETONYA

Dünyanın en güçlü 100 ordusu: Türkiye 2025’te kaç sıra yükselecek? Askeri güç dengesi değişiyor!

98- FİLDİŞİ SAHİLİ

Dünyanın en güçlü 100 ordusu: Türkiye 2025’te kaç sıra yükselecek? Askeri güç dengesi değişiyor!

97 - ZAMBİYA

Dünyanın en güçlü 100 ordusu: Türkiye 2025’te kaç sıra yükselecek? Askeri güç dengesi değişiyor!

96 - URUGUAY

Dünyanın en güçlü 100 ordusu: Türkiye 2025’te kaç sıra yükselecek? Askeri güç dengesi değişiyor!

95 - HONDURAS

Dünyanın en güçlü 100 ordusu: Türkiye 2025’te kaç sıra yükselecek? Askeri güç dengesi değişiyor!

94 - İRLANDA

Dünyanın en güçlü 100 ordusu: Türkiye 2025’te kaç sıra yükselecek? Askeri güç dengesi değişiyor!

93 - ÇAD

Dünyanın en güçlü 100 ordusu: Türkiye 2025’te kaç sıra yükselecek? Askeri güç dengesi değişiyor!

92 - MOZAMBİK

Dünyanın en güçlü 100 ordusu: Türkiye 2025’te kaç sıra yükselecek? Askeri güç dengesi değişiyor!

91 - SLOVENYA

Dünyanın en güçlü 100 ordusu: Türkiye 2025’te kaç sıra yükselecek? Askeri güç dengesi değişiyor!

90 - ARNAVUTLUK

Dünyanın en güçlü 100 ordusu: Türkiye 2025’te kaç sıra yükselecek? Askeri güç dengesi değişiyor!

89 - KENYA

Dünyanın en güçlü 100 ordusu: Türkiye 2025’te kaç sıra yükselecek? Askeri güç dengesi değişiyor!

88 - LİTVANYA

Dünyanın en güçlü 100 ordusu: Türkiye 2025’te kaç sıra yükselecek? Askeri güç dengesi değişiyor!

87 - ESTONYA

Dünyanın en güçlü 100 ordusu: Türkiye 2025’te kaç sıra yükselecek? Askeri güç dengesi değişiyor!

86 - BAHREYN

Dünyanın en güçlü 100 ordusu: Türkiye 2025’te kaç sıra yükselecek? Askeri güç dengesi değişiyor!

85 - PARAGUAY

Dünyanın en güçlü 100 ordusu: Türkiye 2025’te kaç sıra yükselecek? Askeri güç dengesi değişiyor!

84 - GÜRCİSTAN