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Diyarbakır'da büyük keşif! 5 bin yıl öncesine ait! Kapağı ilk kez açıldı

Diyarbakır Ergani'de 12 bin yıllık olduğu düşünülen Çayönü Höyüğü'nde 5 bin yıllık sandık mezar bulundu. Sandığın içerisinde pişmiş ve farklı formlarda olduğu tespit edilen kaplar bulundu.

17.09.2021 11:56 - Son Güncelleme: 17.09.2021 11:56
Diyarbakır’da büyük keşif! 5 bin yıl öncesine ait! Kapağı ilk kez açıldı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 12 bin yıllık olduğu tahmin edilen ve neolitik çağın izlerini taşıyan Çayönü Höyüğü'nde, 5 bin yıllık sandık mezar bulundu.

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Diyarbakır’da büyük keşif! 5 bin yıl öncesine ait! Kapağı ilk kez açıldı

Arkeolojik alanda incelemelerde bulunan Vali Münir Karaloğlu, mezar içinde pişmiş ve farklı formlarda kapların bulunduğunu belirterek, "Kazı başkanı hocam bir müjde verdi, 'Sandık tipi bir mezar açtık ve Çayönü'nü 3 bin yıl daha yaklaştırdık' dedi. Biz de heyecanlandık, geldik, gördük. İçinde pişmiş ve farklı formlarda kapların bulunduğu, çok ince, zarif, estetik kapların olduğu bir mezar" dedi.

Diyarbakır’da büyük keşif! 5 bin yıl öncesine ait! Kapağı ilk kez açıldı

Ergani'deki neolitik çağın izlerini taşıyan Çayönü Höyüğü, arkeolojik kazılarla tarihe ışık tutuyor. Göçebelikten yerleşik yaşama geçilip, tarıma ilk başlanılan yerler arasında bulunan ve 10- 12 bin yıllık olduğu tahmin edilen Çayönü Höyüğü'nde 5 bin yıllık sandık mezar bulundu.

Diyarbakır’da büyük keşif! 5 bin yıl öncesine ait! Kapağı ilk kez açıldı

Mezar içinde bütünlüğünü koruyan insan iskeletinin yanı sıra ince işlenmiş kaplar ve eşyalar bulunuyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. Aslı Erim Özdoğan, neolitik çağın sonu ile bulunan mezar arasında 3 bin sene fark olduğunu ve mezarın yaklaşık 5 bin yıl öncesine ait olduğunu belirterek, "Neolitiğin sonuyla bu mezar arasında aşağı yukarı 3 bin sene fark var. Yani bu mezar bize 3 bin sene daha yakın yani aşağı yukarı 5 bin sene önceki bir mezar.

Diyarbakır’da büyük keşif! 5 bin yıl öncesine ait! Kapağı ilk kez açıldı

Halbuki buradaki yerleşme çok daha eski bir yerleşme; onlar çanak çömlek kullanmıyorlar, çok farklı bir kültürleri var ama çok dinamik ve sürekli olarak da yeniliğe açık bir dönem ve topluluk.

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