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Haberler Yaşam İstanbul Pendik'te feci kaza! Evlilik yıldönümlerinde can verdiler: Geride iki çocuk kaldı...

İstanbul Pendik'te feci kaza! Evlilik yıldönümlerinde can verdiler: Geride iki çocuk kaldı...

İstanbul'un Pendik ilçesinde 6'ncı evlilik yıldönümlerini kutlamak için yola çıkan ve geçirdikleri trafik kazasında ölen Rıdvan Ergül (29) ve eşi Güler Ergül'ün (31) cenazesi Kayabaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hurda yığınına dönen araçtaki 2 çocuğun tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. İşte detaylar...

18.09.2021 18:33 - Son Güncelleme: 18.09.2021 18:53
İstanbul Pendik’te feci kaza! Evlilik yıldönümlerinde can verdiler: Geride iki çocuk kaldı...

Kuzey Marmara Otoyolu Pendik mevkiindeki kaza sabah saatlerinde meydana geldi.

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İstanbul Pendik’te feci kaza! Evlilik yıldönümlerinde can verdiler: Geride iki çocuk kaldı...

Rıdvan Güler ve eşi Güler Ergül, iki çocuklarıyla evlilik yıldönümü kutlamak üzere Sapanca'ya gidiyordu.

İstanbul Pendik’te feci kaza! Evlilik yıldönümlerinde can verdiler: Geride iki çocuk kaldı...

ÇİFT ÖLDÜ ÇOCUKLAR YARALI
Henüz bilinmeyen nedenle Rıdvan Güler direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kazada Güler çifti öldü.

İstanbul Pendik’te feci kaza! Evlilik yıldönümlerinde can verdiler: Geride iki çocuk kaldı...

Aynı araçta bulunan 3 yaşındaki Dila ve 1 yaşındaki Muhammet ise yaralandı.

İstanbul Pendik’te feci kaza! Evlilik yıldönümlerinde can verdiler: Geride iki çocuk kaldı...

Çocukların hastanedeki tedavisi devam ederken, Güler çifti Küçükçekmece Mezarlıklar Müdürlüğü'ne kılınan cenaze namazının ardından Kayabaşı Mezarlığı'nda defnedildi.

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