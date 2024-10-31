Diyarbakır'da 3 araç birbirine girdi: 15 öğretmen yaralı | Olay yerinden görüntüler
Diyarbakır'da feci bir kaza yaşandı. Diyarbakır'da kamyonet, otomobil ve öğretmenleri taşıyan minibüsün karıştığı zincirleme kazada, 15'i öğretmen 17 kişi yaralandı. Olay yerinden görüntüler kazanın büyüklüğünü ortaya koydu...
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 11:55Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 12:29
Süt taşıyan Z.T. yönetimindeki 21 AAL plakalı kamyonet, merkez Sur ilçesine bağlı Doğanlı Mahallesi mevkisinde T.B'nin kullandığı 34 JFS plakalı otomobil, ardından öğretmenleri taşıyan İ.T. idaresindeki minibüs ile çarpıştı.