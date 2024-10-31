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Diyarbakır'da 3 araç birbirine girdi: 15 öğretmen yaralı | Olay yerinden görüntüler

Diyarbakır'da feci bir kaza yaşandı. Diyarbakır'da kamyonet, otomobil ve öğretmenleri taşıyan minibüsün karıştığı zincirleme kazada, 15'i öğretmen 17 kişi yaralandı. Olay yerinden görüntüler kazanın büyüklüğünü ortaya koydu...

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Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 11:55 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 12:29
Diyarbakır’da 3 araç birbirine girdi: 15 öğretmen yaralı | Olay yerinden görüntüler

Diyarbakır'da meydana gelen zincirleme kazada 15'i öğretmen 17 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da 3 araç birbirine girdi: 15 öğretmen yaralı | Olay yerinden görüntüler

Diyarbakır'da kamyonet, otomobil ve öğretmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı.

Diyarbakır'da feci kaza!

Diyarbakır’da 3 araç birbirine girdi: 15 öğretmen yaralı | Olay yerinden görüntüler

3 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Süt taşıyan Z.T. yönetimindeki 21 AAL plakalı kamyonet, merkez Sur ilçesine bağlı Doğanlı Mahallesi mevkisinde T.B'nin kullandığı 34 JFS plakalı otomobil, ardından öğretmenleri taşıyan İ.T. idaresindeki minibüs ile çarpıştı.

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