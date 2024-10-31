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Dubai çikolatasını keşfeden kişi konuştu: Hamileyken baklavadan esinlendim

Son dönemin en dikkat çekici tatlarından biri olan Dubai çikolatası, dünya genelinde adeta viral hale geldi. Özellikle lezzeti ve görselliği ile damaklarda iz bırakan bu çikolatanın ardında kimin bulunduğu merak konusu olmuştu. Nihayet, Dubai çikolatasının mucidi ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 17:20 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 17:20
Dubai çikolatasını keşfeden kişi konuştu: Hamileyken baklavadan esinlendim

Son günlerde dünya genelinde büyük bir ilgi gören ve sosyal medyada viral hale gelen Dubai çikolatasının mucidi merak konusu oldu. Bu çikolatanın arkasındaki isim, sonunda ortaya çıktı.

Dubai çikolatasını keşfeden kişi konuştu: Hamileyken baklavadan esinlendim

DUBAİ ÇİKOLATASI NEDİR?

Dubai çikolatası, baklavadan ilham alarak tasarlanan özgün bir lezzet. Fıstık, kadayıf ve tahin gibi geleneksel malzemelerin birleşimiyle yapılan bu çikolata, nefis kokusu ve renkli görünümüyle dikkat çekiyor. Çıtır çıtır yapısıyla damak çatlatan Dubai çikolatası, sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da geniş bir hayran kitlesi bulmuş durumda.

Dubai çikolatasını keşfeden kişi konuştu: Hamileyken baklavadan esinlendim

HAMOUDA'NIN HİKAYESİ

38 yaşındaki Mısır kökenli İngiliz girişimci Sarah Hamouda, yaklaşık dokuz yıldır Dubai'de yaşıyor. Hamouda, hamilelik döneminde çikolata aşermesiyle başlayan serüvenini, kendi tarifini geliştirerek bu benzersiz lezzeti ortaya çıkarmakla taçlandırdı.

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