Dubai çikolatasını keşfeden kişi konuştu: Hamileyken baklavadan esinlendim

Son günlerde dünya genelinde büyük bir ilgi gören ve sosyal medyada viral hale gelen Dubai çikolatasının mucidi merak konusu oldu. Bu çikolatanın arkasındaki isim, sonunda ortaya çıktı.

DUBAİ ÇİKOLATASI NEDİR?

Dubai çikolatası, baklavadan ilham alarak tasarlanan özgün bir lezzet. Fıstık, kadayıf ve tahin gibi geleneksel malzemelerin birleşimiyle yapılan bu çikolata, nefis kokusu ve renkli görünümüyle dikkat çekiyor. Çıtır çıtır yapısıyla damak çatlatan Dubai çikolatası, sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da geniş bir hayran kitlesi bulmuş durumda.