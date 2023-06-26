Hacı adayları Arafat yolunda! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş talimatı verdi: Hacı adaylarının Arafat’a intikali başladı
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın talimatıyla, Mekke'de "2023 Hac Organizasyonu" kapsamında Türk hacı adaylarının Arafat'a intikali başladı. Başkan Ali Erbaş, ekip başkanlarına çevrim içi bağlanarak, hacı adaylarının Arafat'a taşınması talimatını verdi. Bağlantı sırasında, Prof. Dr. Ali Erbaş', "Cenab-ı Hak şu anda Arafat yolculuğuna çıkacak bütün hacılarımıza kolaylıklar nasip eylesin." temennisinde bulunan Başkan Erbaş, "Şu an itibariyle Mekke'de bulunan 88 bin 430 hacı adayımızın Arafat intikalini başlatıyoruz, Cenab-ı Hak hayırlı uğurlu eylesin." dedi. İşte kare kare 88 bin 430 Türk hacı adayının Arafat heyecanı...
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı "2023 hac Organizasyonu" kapsamında Mekke'deki "Aziziye 1, 2, 3, Şişe ve Merkeziye" bölgelerindeki servis ekip başkanlarına çevrim içi bağlanarak, saat 16.30 itibariyle hacı adaylarının Arafat'a taşınması talimatını verdi.
"88 BİN 430 HACI ADAYIMIZIN ARAFAT İNTİKALİNİ BAŞLATIYORUZ"
Bağlantı sırasında, "Cenab-ı Hak şu anda Arafat yolculuğuna çıkacak bütün hacılarımıza kolaylıklar nasip eylesin." temennisinde bulunan Başkan Erbaş, "Şu an itibariyle Mekke'de bulunan 88 bin 430 hacı adayımızın Arafat intikalini başlatıyoruz, Cenab-ı Hak hayırlı uğurlu eylesin. "
HACI ADAYLARININ GÖREVLERİ
Başkan Erbaş'ın talimatı sonrası Türk hacı adayları, hacı olabilmek için Arafat'a intikal ettirilmeye başlandı.