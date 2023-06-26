Vav TV İzle
Haberler Yaşam Hacı adayları Arafat yolunda! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş talimatı verdi: Hacı adaylarının Arafat’a intikali başladı

Hacı adayları Arafat yolunda! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş talimatı verdi: Hacı adaylarının Arafat’a intikali başladı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın talimatıyla, Mekke'de "2023 Hac Organizasyonu" kapsamında Türk hacı adaylarının Arafat'a intikali başladı. Başkan Ali Erbaş, ekip başkanlarına çevrim içi bağlanarak, hacı adaylarının Arafat'a taşınması talimatını verdi. Bağlantı sırasında, Prof. Dr. Ali Erbaş', "Cenab-ı Hak şu anda Arafat yolculuğuna çıkacak bütün hacılarımıza kolaylıklar nasip eylesin." temennisinde bulunan Başkan Erbaş, "Şu an itibariyle Mekke'de bulunan 88 bin 430 hacı adayımızın Arafat intikalini başlatıyoruz, Cenab-ı Hak hayırlı uğurlu eylesin." dedi. İşte kare kare 88 bin 430 Türk hacı adayının Arafat heyecanı...

26.06.2023 19:41 - Son Güncelleme: 26.06.2023 20:02
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın talimatıyla hacı adaylarının Arafat’a intikali başladı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı "2023 hac Organizasyonu" kapsamında Mekke'deki "Aziziye 1, 2, 3, Şişe ve Merkeziye" bölgelerindeki servis ekip başkanlarına çevrim içi bağlanarak, saat 16.30 itibariyle hacı adaylarının Arafat'a taşınması talimatını verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın talimatıyla hacı adaylarının Arafat’a intikali başladı

"88 BİN 430 HACI ADAYIMIZIN ARAFAT İNTİKALİNİ BAŞLATIYORUZ"
Bağlantı sırasında, "Cenab-ı Hak şu anda Arafat yolculuğuna çıkacak bütün hacılarımıza kolaylıklar nasip eylesin." temennisinde bulunan Başkan Erbaş, "Şu an itibariyle Mekke'de bulunan 88 bin 430 hacı adayımızın Arafat intikalini başlatıyoruz, Cenab-ı Hak hayırlı uğurlu eylesin. "

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın talimatıyla hacı adaylarının Arafat’a intikali başladı

Arafat'a sağlıklı, problemsiz, sıkıntısız bir şekilde çıkıp, vakfelerini yapıp, dönmelerini nasip eylesin inşallah. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın talimatıyla hacı adaylarının Arafat’a intikali başladı

HACI ADAYLARININ GÖREVLERİ
Başkan Erbaş'ın talimatı sonrası Türk hacı adayları, hacı olabilmek için Arafat'a intikal ettirilmeye başlandı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın talimatıyla hacı adaylarının Arafat’a intikali başladı

Bu akşam Arafat'a çıkıp geceyi burada dua ve ibadet ederek geçirecek hacı adayları, sabah namazını Arafat'ta cemaatle kılıp ardından Fetva ve İrşat Ekibinin Arafat için özel hazırladığı irşat programını takip edecekler.

SON DAKİKA