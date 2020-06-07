Çırılçıplak buldular! Pusu, saldırı, bomba... Bu görüntüler şoke edecek!

Kadın kartel üyeleri, aracıyla işe giden Mexico City'deki bir banka yöneticisinin önünü bir minibüsle kestiler. Başına silah dayanan kadın yöneticinin beline sahte bomba düzeneği bağlandı. İsmi Karina olan kadın bankacıya bir cep telefonu veren kartel üyeleri, ofisine vardığında video konferans yöntemiyle kendilerini aramasını istediler. 460 bin doları alarak buluşma noktasına getirmesi istenen bankacı, belinde sahte bomba düzeneğiyle birlikte parayı teslim etti. Bomba düzeneğini çıkarıp bir kanala atan kartel üyeleri, daha sonra 460 bin dolarla kayıplara karıştı.