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Çırılçıplak buldular! Pusu, saldırı, bomba... Bu görüntüler şoke edecek!

Kadın kartel üyeleri, aracıyla işe giden Mexico City'deki banka yöneticisinin önünü bir minibüsle kestiler. İsmi Karina olan kadın bankacıya bir cep telefonu veren kartel üyeleri, ofisine vardığında video konferans yöntemiyle kendilerini aramasını istediler. Başına silah dayanan kadın yöneticinin beline bomba bağlayıp işe gönderdiler, kırmızı ışıkta el ele geçen bir çift birden silahlarına sarıldı, kaçırıldıktan iki gün sonra cesedi terk edilmiş minibüsteydi. Yeryüzünün en tehlikeli beş şehrinin bulunduğu ülkeye protestolar da sıçradı, her yer savaş alanına döndü.

07.06.2020 17:55 - Son Güncelleme: 07.06.2020 17:55
Çırılçıplak buldular! Pusu, saldırı, bomba... Bu görüntüler şoke edecek!

Kadın kartel üyeleri, aracıyla işe giden Mexico City'deki bir banka yöneticisinin önünü bir minibüsle kestiler. Başına silah dayanan kadın yöneticinin beline sahte bomba düzeneği bağlandı. İsmi Karina olan kadın bankacıya bir cep telefonu veren kartel üyeleri, ofisine vardığında video konferans yöntemiyle kendilerini aramasını istediler. 460 bin doları alarak buluşma noktasına getirmesi istenen bankacı, belinde sahte bomba düzeneğiyle birlikte parayı teslim etti. Bomba düzeneğini çıkarıp bir kanala atan kartel üyeleri, daha sonra 460 bin dolarla kayıplara karıştı.

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Çırılçıplak buldular! Pusu, saldırı, bomba... Bu görüntüler şoke edecek!

Jalisco eyaletine bağlı Cedros kentindeki Colima kasabasında ise terk edilmiş bir minibüsün içerisinde yedi polisin cesedi bulundu. Cesetler siyah poşetlerin içine konulmuştu.

Çırılçıplak buldular! Pusu, saldırı, bomba... Bu görüntüler şoke edecek!

Eyalette bir hafta öncesinde 10 polis karteller tarafından kaçırılmıştı. Minibüsün bulunduğu nokta ise, birkaç gün önce iki sivilin kaçırıldığı yerdi.

Çırılçıplak buldular! Pusu, saldırı, bomba... Bu görüntüler şoke edecek!

Eyalette bir hafta öncesinde 10 polis karteller tarafından kaçırılmıştı. Minibüsün bulunduğu nokta ise, birkaç gün önce iki sivilin kaçırıldığı yerdi.

Çırılçıplak buldular! Pusu, saldırı, bomba... Bu görüntüler şoke edecek!

Kartel üyeleri üç polisin ise silahsız bir şekilde serbest kalmasına izin verdi. Yerel medya, polislerin bir grup madenci işinsanına koruma sağlarken kaçırıldığını bildiriyor.

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