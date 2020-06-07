Çırılçıplak buldular! Pusu, saldırı, bomba... Bu görüntüler şoke edecek!
Kadın kartel üyeleri, aracıyla işe giden Mexico City'deki banka yöneticisinin önünü bir minibüsle kestiler. İsmi Karina olan kadın bankacıya bir cep telefonu veren kartel üyeleri, ofisine vardığında video konferans yöntemiyle kendilerini aramasını istediler. Başına silah dayanan kadın yöneticinin beline bomba bağlayıp işe gönderdiler, kırmızı ışıkta el ele geçen bir çift birden silahlarına sarıldı, kaçırıldıktan iki gün sonra cesedi terk edilmiş minibüsteydi. Yeryüzünün en tehlikeli beş şehrinin bulunduğu ülkeye protestolar da sıçradı, her yer savaş alanına döndü.
07.06.2020 17:55
- Son Güncelleme: 07.06.2020 17:55
Kadın kartel üyeleri, aracıyla işe giden Mexico City'deki bir banka yöneticisinin önünü bir minibüsle kestiler. Başına silah dayanan kadın yöneticinin beline sahte bomba düzeneği bağlandı. İsmi Karina olan kadın bankacıya bir cep telefonu veren kartel üyeleri, ofisine vardığında video konferans yöntemiyle kendilerini aramasını istediler. 460 bin doları alarak buluşma noktasına getirmesi istenen bankacı, belinde sahte bomba düzeneğiyle birlikte parayı teslim etti. Bomba düzeneğini çıkarıp bir kanala atan kartel üyeleri, daha sonra 460 bin dolarla kayıplara karıştı.
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