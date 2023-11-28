Dilan Polat sessizliğini bozdu! Cezaevinden mektup yolladı: Hayatın cilvesi...

Türkiye'nin gündemini uzun süredir meşgul eden Dilan Polat ve Engin Polat çifti 5 Kasım'da kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamaları nedeniyle tutuklanmışlardı. Polat çiftine yönelik soruşturmada çiftin milyonlarca liralık para trafiğini yönettiği belirtilmişti. Tutuklandıktan sonra hakkında birçok haber çıkan Dilan Polat, günler sonra sessizliğini bozdu. Polat, cezaevinden mektup göndererek intihar iddialarına da yanıt verdi. Polat, mektubunda "Haksız suçlamalara karşı çaresiz oluşum da beni üzüyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca cezaevinde, dışarıdaki hayatıyla taban tabana zıt bir hayat yaşadığını belirten Polat, "Özellikle son günlerde hayatın bir cilvesi olduğuna inanıyorum" dedi.
"Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından tutuklanan Dilan Polat günler sonra sessizliğini bozdu.
Geçtiğimiz günlerde Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan ve geçen hafta Çorlu Cezaevi'ndeki eşi Engin Polat'ı arayarak intihar etmek istediğini belirten Polat, aynı gün avukatlarıyla görüşmüştü.Yaşananbu süreç Türkiye gündemini meşgul ederken, CHP yandaşı İsmail Saymaz, Dilan Polat'a avukatları aracılığıyla sorular gönderdi.
Polat, Saymaz'ın sorduğu sorulara yanıt vermezken daha sonra geniş bir mektup daha yazacağını belirtti.