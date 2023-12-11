Eylül Öztürk'ün gözyaşları kısa sürdü! Kirli çamaşırları ifşa olunca milyonluk gelirini açıkladı: "Vergisi ödeniyor mu bu paraların?"

Bir anda servet sahibi olan, ardı arkası kesilmeyen lüks paylaşımlarla da değirmenlerinin suyunun nereden geldiğini merak ettiren Dilan ve Engin Polat çiftinin ardından gözler diğer fenomenlere çevrilmişti. Soruşturma kapsamında güzellik merkezleri açıp köşeyi dönen Eylül Öztürk, fena panikledi. ABD'den aldığı evlerle dikkatleri üzerine çeken Eylül Öztürk, sosyal medya hesabına yüklediği video ile milyonluk aylık gelirini açıkladı. İşte paylaşımlarını 17 stadyumu dolduracak kadar kişinin izlediğini belirten Öztürk'ün o açıklamaları...
Dilan ve Engin Polat çiftiyle bir dönem samimiyeti dikkat çeken Eylül Öztürk, Türkiye'nin birçok yerinde güzellik merkezleri açmıştı.
ABD'de 11 ev aldığına dair iddialar ortaya atıldı.
5 milyon dolarla kaçtığı öne sürülen Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan hakkında soruşturma başlatıldı ve mal varlıklarına el konulduğu açıklandı.