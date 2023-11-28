TikTok'ta para kazanmak için canlı yayın açarak göğüs dekoltesi veren ve "Laz Kızı" olarak bilinen Gülhatun D. gözaltına alınmıştı. Para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayıp yapıp 1 saatte 100 bin lira topladığı öne sürülen Gülhatun D. serbest bırakılmasının ardından ilk kez konuştu. 5 aylık hamile olduğu da öğrenilen Gülhatun D., göğsünü bilerek açmadığını düğmesinin koptuğunu öne sürdü. İfadesinde ise "Eşim hiç yayınlarıma katılmadı. Bazen yayınlarda kolu görünmüş olabilir" dedi. Söz konusİşte göğüs dekoltesiyle paraları cepleyen Gülhatun D.'nin o açıklaması...
Müstehcen bir video çekerek TikTok hesabında paylaşan 35 yaşındaki Gülhatun D., kısa sürede gündem oldu.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri sosyal medya uygulaması Tiktok'ta para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayın yapıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçmişti.
Görüntülerdeki kadının para karşılığında gömleğinin düğmelerini açtığı tespit edildi. Polis şüpheli G.H.'nin Kartal'daki evine baskın yaptı.