TikTok'ta göğüs dekoltesi verdi paraları cepledi! Laz kızı olay sonrası ilk ifadeleri ortaya çıktı: Bilerek açmadım düğmem...

TikTok'ta para kazanmak için canlı yayın açarak göğüs dekoltesi veren ve "Laz Kızı" olarak bilinen Gülhatun D. gözaltına alınmıştı. Para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayıp yapıp 1 saatte 100 bin lira topladığı öne sürülen Gülhatun D. serbest bırakılmasının ardından ilk kez konuştu. 5 aylık hamile olduğu da öğrenilen Gülhatun D., göğsünü bilerek açmadığını düğmesinin koptuğunu öne sürdü. İfadesinde ise "Eşim hiç yayınlarıma katılmadı. Bazen yayınlarda kolu görünmüş olabilir" dedi. Söz konusİşte göğüs dekoltesiyle paraları cepleyen Gülhatun D.'nin o açıklaması...