Türkiye tek yürek | İsrail katliamına Filistin için destek yürüyüşü! Ellerde Filistin Bayrakları, dillerde Özgür Kudüs sloganları...

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından başlayan savaşta İsrail yüzlerce sivili katletti. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları yurdun birçok noktasında kınandı. Meydanları dolduran binlerce kişi Filistin'e destek verdi. Öte yandan İstanbul'da da Beyazıt Meydanı'nda toplanan binlerce kişi İsrail'in gerçekleştirdiği katliamı kınamak için Ayasofya Camii'ne kadar yürüyüş düzenledi.