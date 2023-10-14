PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

Türkiye tek yürek | İsrail katliamına Filistin için destek yürüyüşü! Ellerde Filistin Bayrakları, dillerde Özgür Kudüs sloganları...

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından başlayan savaşta İsrail yüzlerce sivili katletti. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları yurdun birçok noktasında kınandı. Meydanları dolduran binlerce kişi Filistin'e destek verdi. Öte yandan İstanbul'da da Beyazıt Meydanı'nda toplanan binlerce kişi İsrail'in gerçekleştirdiği katliamı kınamak için Ayasofya Camii'ne kadar yürüyüş düzenledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Ekim 2023, 22:17 Güncelleme 15 Ekim 2023, 00:37
Türkiye tek yürek | İsrail katliamına Filistin için destek yürüyüşü! Ellerde Filistin Bayrakları, dillerde Özgür Kudüs sloganları... 1

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları yurdun birçok noktasında kınandı. Meydanları dolduran binlerce kişi Filistin'e destek verdi.

Türkiye tek yürek | İsrail katliamına Filistin için destek yürüyüşü! Ellerde Filistin Bayrakları, dillerde Özgür Kudüs sloganları... 2

Dünyanın birçok bölgesinden İsrail'in Filistinlilere gerçekleştirdiği saldırılara tepki yükseliyor.

Türkiye tek yürek | İsrail katliamına Filistin için destek yürüyüşü! Ellerde Filistin Bayrakları, dillerde Özgür Kudüs sloganları... 3

Türkiye'de de İsrail'in Filistin'deki vahşetine yönelik tepkiler ardı ardına gelmeye devam ediyor.

SON DAKİKA