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Milyoner'e damga vuran İstiklal Marşı sorusu! Kim Milyoner Olmak İster 833.yeni bölüm soru ve cevapları!

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster 833.yeni bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne olan Milyoner'in 833.yeni bölümünde ''Hangisi İstiklal Marşı'nın kıta başlarında yer alan kelimelerden biri değildir?'' sorusuna yarışmacının verdiği cevap oldukça konuşuldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 833.bölümüne damga vuran o cevap ve Milyoner'in 833.bölümünde yarışmacılara yöneltilen bütün sorular...

27.06.2019 13:54 - Son Güncelleme: 27.06.2019 14:01
Milyoner'e damga vuran İstiklal Marşı sorusu! Kim Milyoner Olmak İster 833.yeni bölüm soru ve cevapları!

Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 26 Haziran Çarşamba gecesi 833. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Milyoner'e damga vuran İstiklal Marşı sorusu! Kim Milyoner Olmak İster 833.yeni bölüm soru ve cevapları!

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi.

Milyoner'e damga vuran İstiklal Marşı sorusu! Kim Milyoner Olmak İster 833.yeni bölüm soru ve cevapları!

Soruda, ''Hangisi İstiklal Marşı'nın kıta başlarında yer alan kelimelerden biri değildir?'' ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı ve 833. yeni bölümü soru ve cevapları...

Milyoner'e damga vuran İstiklal Marşı sorusu! Kim Milyoner Olmak İster 833.yeni bölüm soru ve cevapları!
Milyoner'e damga vuran İstiklal Marşı sorusu! Kim Milyoner Olmak İster 833.yeni bölüm soru ve cevapları!
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