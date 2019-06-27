Milyoner'e damga vuran İstiklal Marşı sorusu! Kim Milyoner Olmak İster 833.yeni bölüm soru ve cevapları!

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster 833.yeni bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne olan Milyoner'in 833.yeni bölümünde ''Hangisi İstiklal Marşı'nın kıta başlarında yer alan kelimelerden biri değildir?'' sorusuna yarışmacının verdiği cevap oldukça konuşuldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 833.bölümüne damga vuran o cevap ve Milyoner'in 833.bölümünde yarışmacılara yöneltilen bütün sorular...

27.06.2019 13:54 - Son Güncelleme: 27.06.2019 14:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





