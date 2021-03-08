Sosyal medya bu testi konuşuyor! Kalpleri mor ve sarı görüyorsanız...
Kimi fotoğraf bakan herkes tarafından farklı şekilde görülebiliyor. Aşağıda yer alan fotoğraflarda sizi yanıltabilir. Peki siz fotoğraftaki kalpleri ne renk görüyorsunuz? İşte sosyal medyada da çok konuşulan o illüzyonlar...
08.03.2021 06:21
- Son Güncelleme: 08.03.2021 06:24
Aşağıdaki optik illüzyonlar beyninizle adeta alay edecek. İşte sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler garip optik illüzyonları...
Bu karede kaç adet nokta görüyorsunuz? Cevabınız 12 ise hesabınız doğru.Ancak bu karedeki 12 noktayı tek seferde görmeniz imkansız.
Resmi yukarı aşağı kaydırdığınızda kareler hareket ediyor.
Bu resimdeki daire aslında hareket etmiyor.
Buradaki kalpler de hareket etmiyor. Sadece öyle görünüyor.