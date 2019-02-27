Dikkat bu alışkanlıklar beyni yaşlandırıyor! Sağlıklı bir beyin için 13 altın kural...
Su içmemek, hareket etmemek, sağlıklı beslenmemek başta olmak üzere yeterince uyumamak ve stres altında kalmak beyni yaşlandırıyor. Peki, beynin yaşlanmasını durdurmak için ne yapmalı? Hangi alışkanlıklar beyin sağlığı için zararlı? Sağlıklı bir beyin için nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte13 adımda beyninize iyi bakma kılavuzu!
1. SU İÇİN
İnsan vücudunun yaklaşık yüzde 60'ı, beyninin yüzde 73'ü sudur. Su vücudumuzdaki pek çok enzimatik reaksiyon, nörotransmitter üretimi, hormonal iletişim ve hücrelerarası haberleşme gibi önemli faaliyetlerde kullanılıyor. Beyin yüzde 1 oranında su kaybederse düşünme yavaşlar; su kaybı yüzde 2'ye çıkarsa mental performans geriler, dikkat ve hafıza problemleri ortaya çıkar, matematik problemlerini çözmek zorlaşır.