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Dikkat bu alışkanlıklar beyni yaşlandırıyor! Sağlıklı bir beyin için 13 altın kural...

Su içmemek, hareket etmemek, sağlıklı beslenmemek başta olmak üzere yeterince uyumamak ve stres altında kalmak beyni yaşlandırıyor. Peki, beynin yaşlanmasını durdurmak için ne yapmalı? Hangi alışkanlıklar beyin sağlığı için zararlı? Sağlıklı bir beyin için nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte13 adımda beyninize iyi bakma kılavuzu!

27.02.2019 19:48 - Son Güncelleme: 27.02.2019 19:53
Dikkat bu alışkanlıklar beyni yaşlandırıyor! Sağlıklı bir beyin için 13 altın kural...

Vücudumuzun amiral gemisi beynimiz, tüm organlarımızı yönlendirir ve sistemin düzenli çalışmasını sağlar. Peki, beynimizin iyi çalışmasını sağlamak ve yaşlanmasını engellemek için ne yapmamız gerekir? Beyni yaşlandırmamanın formülü sağlıklı bir yaşamda saklı.

Dikkat bu alışkanlıklar beyni yaşlandırıyor! Sağlıklı bir beyin için 13 altın kural...

Her günü aynı yaşamamak, eve giden yolu uzatarak hayatınıza daha fazla hareket katmak, nefes kapasitenizi genişleterek hayatı yavaş ve stresten uzak yaşamak... Yapacağınız ufak bir kaç değişiklik ile uzun ve sağlıklı bir ömür mümkün...

Dikkat bu alışkanlıklar beyni yaşlandırıyor! Sağlıklı bir beyin için 13 altın kural...

İşte, Nöroloji Uzmanı Dr. Banu Taşçı Fresko'dan beyni yaşlandırmamanın püf noktaları...

Dikkat bu alışkanlıklar beyni yaşlandırıyor! Sağlıklı bir beyin için 13 altın kural...

1. SU İÇİN

İnsan vücudunun yaklaşık yüzde 60'ı, beyninin yüzde 73'ü sudur. Su vücudumuzdaki pek çok enzimatik reaksiyon, nörotransmitter üretimi, hormonal iletişim ve hücrelerarası haberleşme gibi önemli faaliyetlerde kullanılıyor. Beyin yüzde 1 oranında su kaybederse düşünme yavaşlar; su kaybı yüzde 2'ye çıkarsa mental performans geriler, dikkat ve hafıza problemleri ortaya çıkar, matematik problemlerini çözmek zorlaşır.

Dikkat bu alışkanlıklar beyni yaşlandırıyor! Sağlıklı bir beyin için 13 altın kural...

Kahve–çay, su yerine geçmez: Kahve, çay, meyve suyu, süt ve/veya bitki çayı içmek, su içmenin yerini tutmaz; aksine çay ve kahve idrar söktürerek su kaybını artırır. Günde en az 1 litre su içmemiz gerekirken çoğumuz bu rakamın çok altında kalıyoruz.

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