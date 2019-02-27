Dikkat bu alışkanlıklar beyni yaşlandırıyor! Sağlıklı bir beyin için 13 altın kural...

Su içmemek, hareket etmemek, sağlıklı beslenmemek başta olmak üzere yeterince uyumamak ve stres altında kalmak beyni yaşlandırıyor. Peki, beynin yaşlanmasını durdurmak için ne yapmalı? Hangi alışkanlıklar beyin sağlığı için zararlı? Sağlıklı bir beyin için nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte13 adımda beyninize iyi bakma kılavuzu!

27.02.2019 19:48 - Son Güncelleme: 27.02.2019 19:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





