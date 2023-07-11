Devlet var devlet yar! Depremzedelere göl manzaralı villa konforunda köy evi imkanı: "Devletimizden memnunuz"

"VİLLA GİBİ BİR EV TESLİM EDİLDİ"

67 yaşındaki Celal Arman da, depremin ardından evlerinin yıkılıp TOKİ tarafından yeni evlerini teslim aldığını dile getirerek, "Çok memnunuz. Manzarası, arsası, malzemesi olsun çok memnun kaldık. Allah yapanlardan razı olsun. Önceki evimizden çok daha iyisini, villa gibi bir ev teslim edildi. Umduğumuzdan daha fazlası oldu. Devletimizden memnunuz. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz" dedi.