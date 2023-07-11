Devlet var devlet yar! Depremzedelere göl manzaralı villa konforunda köy evi imkanı: "Devletimizden memnunuz"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Elazığ'da 2020 yılında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından köylere yapılan çelik konstrüksiyonlu evler inşa edildi. Ayrıca yapılan evler, göl manzarası ile tatil köylerini aratmıyor. Depremzede vatandaşlardan 68 yaşındaki Mithat Dardağan, depremde evlerinin ağır hasarlı olduğunu ve devletin yaptığı köy konutlarına yerleştiğini belirterek, "Devletimiz buraya göl manzaralı güzel evler yaptı. 500-600 metrekare bahçesi var. Bahçesi, evi, manzarası çok güzel. Böyle bir manzara batıda bile yok. Bahçemizde sebze ekiyoruz. Allah Cumhurbaşkanımızdan ve devletimizden razı olsun" dedi. İşte kare kare villa konforunda tatil köylerini artmayan göl manzaralı köy konutları...
24 BİN 83 KONUT İNŞA EDEREK HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Elazığ'da 24 bin 83 konut inşa ederek hak sahiplerine teslim edildi.
3 BİN 285 ADET ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU KONUTLAR İNŞA EDİLDİ
Kent merkezinin yanı sıra köylerde de 3 bin 285 adet çelik konstrüksiyonlu konutlar inşa edildi. İleri yapı teknolojisiyle inşa edilen tek katlı konutlar, üstün deprem güvenliği ve teknik özellikleriyle depremzedelere huzur ve güven içinde yaşama imkanı sunuyor.
"DEVLETİMİZ BURAYA GÖL MANZARALI GÜZEL EVLER YAPTI"
Depremzede vatandaşlardan 68 yaşındaki Mithat Dardağan, depremde evlerinin ağır hasarlı olduğunu ve devletin yaptığı köy konutlarına yerleştiğini belirterek, "Devletimiz buraya göl manzaralı güzel evler yaptı. 500-600 metrekare bahçesi var. Bahçesi, evi, manzarası çok güzel.
"VİLLA GİBİ BİR EV TESLİM EDİLDİ"
67 yaşındaki Celal Arman da, depremin ardından evlerinin yıkılıp TOKİ tarafından yeni evlerini teslim aldığını dile getirerek, "Çok memnunuz. Manzarası, arsası, malzemesi olsun çok memnun kaldık. Allah yapanlardan razı olsun. Önceki evimizden çok daha iyisini, villa gibi bir ev teslim edildi. Umduğumuzdan daha fazlası oldu. Devletimizden memnunuz. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz" dedi.