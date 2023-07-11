İstanbul Valiliğinden yüksek sıcaklık uyarısı! İstanbul'da ve Türkiye genelinde hava nasıl olacak? İşte detaylar...
İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkmasının beklendiğini belirterek, sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre yarından itibaren bölgenin sıcak hava dalgasının etkisine girmesinin öngörüldüğü belirtildi. Peki İstanbul'da ve Türkiye genelinde hava nasıl olacak? İşte tüm detaylar...
11.07.2023 00:20 - Son Güncelleme: 11.07.2023 00:33
İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkmasının beklendiğini belirterek, sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.