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İstanbul Valiliğinden yüksek sıcaklık uyarısı! İstanbul'da ve Türkiye genelinde hava nasıl olacak? İşte detaylar...

İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkmasının beklendiğini belirterek, sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre yarından itibaren bölgenin sıcak hava dalgasının etkisine girmesinin öngörüldüğü belirtildi. Peki İstanbul'da ve Türkiye genelinde hava nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

11.07.2023 00:20 - Son Güncelleme: 11.07.2023 00:33
İstanbul Valiliğinden yüksek sıcaklık uyarısı! İstanbul’da ve Türkiye genelinde hava nasıl olacak? İşte detaylar...

İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkmasının beklendiğini belirterek, sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

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İstanbul Valiliğinden yüksek sıcaklık uyarısı! İstanbul’da ve Türkiye genelinde hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre yarından itibaren bölgenin sıcak hava dalgasının etkisine girmesinin öngörüldüğü belirtildi.

İstanbul Valiliğinden yüksek sıcaklık uyarısı! İstanbul’da ve Türkiye genelinde hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Açıklamada, "Hafta ortasından itibaren ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkması bekleniyor. Sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunmalı." ifadesine yer verildi.

İstanbul Valiliğinden yüksek sıcaklık uyarısı! İstanbul’da ve Türkiye genelinde hava nasıl olacak? İşte detaylar...

METEOROLOJİ UYARDI
Meteoroloji, hafta ortasından itibaren sıcaklıkların Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 5-10 derece, diğer bölgelerde 2-6 derece üzerine çıkmasının beklendiğini bildirdi.

İstanbul Valiliğinden yüksek sıcaklık uyarısı! İstanbul’da ve Türkiye genelinde hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre yarın, batı kesimlerden başlayarak ülkenin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği tahmin ediliyor.

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