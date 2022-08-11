Adana’da bir kadın 3 çocuğunu kebapçıya bırakıp kaçtı! Bir skandal da babadan...

BABA ÇOCUKLARI İSTEMEDİ

Çocuklar daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı. Ekipler burada baba Sabahattin Darende'ye ulaştı ve Darende çocukları almak istemediğini beyan etti.