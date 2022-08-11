Adana'da bir kadın 3 çocuğunu kebapçıya bırakıp kaçtı! Bir skandal da babadan...
Adana'da Nurcan Kaymaz isimli bir kadın 3 çocuğunu bir kebapçıya bırakıp ortadan kayboldu. Çocukları, babalarının da istemediği öğrenilirken çocuklar devlet korumasına alındı.
Nurcan Kaymaz (30) ve Sabahattin Darende (32) çifti, 6 sene önce ayrıldı. Çiftin bu evlilikten Doğa (12), Yasin (10) ve Elif (7) isimli çocuklarının velayeti ise anne Nurcan'a verildi.
Anne Nurcan, sabah saatlerinde 3 çocuğunu merkez Seyhan ilçesine bağlı Kıbrıs Caddesinde Şaban Erkek'e ait eskiden çalıştığı kebapçı dükkanına götürdü. Anne Kaymaz, çocuklarına ise 'Sizi 10 gün sonra alacağım. Mersin'e gidiyorum' diyerek ortadan kayboldu.
Ayrıca Nurcan Kaymaz, iş yeri sahibi Erkek'e ayrıldığı eşinin çocukları almaya geleceğini söyledi.
Kadının dükkandan ayrılması ve çocukları almaya kimsenin gelmemesi üzerine Şaban Erkek, aile fertlerine ulaşmaya çalıştı.
Bunun üzerine çocuklar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kontrolündeki bir yurda yerleştirildi.
Anne Nurcan Kaymaz'a ise henüz ulaşılamadı.