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Adana'da bir kadın 3 çocuğunu kebapçıya bırakıp kaçtı! Bir skandal da babadan...

Adana'da Nurcan Kaymaz isimli bir kadın 3 çocuğunu bir kebapçıya bırakıp ortadan kayboldu. Çocukları, babalarının da istemediği öğrenilirken çocuklar devlet korumasına alındı.

11.08.2022 16:23 - Son Güncelleme: 11.08.2022 16:23
Adana’da bir kadın 3 çocuğunu kebapçıya bırakıp kaçtı! Bir skandal da babadan...

Adana'da Nurcan Kaymaz isimli bir kadın 3 çocuğunu bir kebapçıya bırakıp ortadan kayboldu.

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Adana’da bir kadın 3 çocuğunu kebapçıya bırakıp kaçtı! Bir skandal da babadan...

Nurcan Kaymaz (30) ve Sabahattin Darende (32) çifti, 6 sene önce ayrıldı. Çiftin bu evlilikten Doğa (12), Yasin (10) ve Elif (7) isimli çocuklarının velayeti ise anne Nurcan'a verildi.

Adana’da bir kadın 3 çocuğunu kebapçıya bırakıp kaçtı! Bir skandal da babadan...

Anne Nurcan, sabah saatlerinde 3 çocuğunu merkez Seyhan ilçesine bağlı Kıbrıs Caddesinde Şaban Erkek'e ait eskiden çalıştığı kebapçı dükkanına götürdü. Anne Kaymaz, çocuklarına ise 'Sizi 10 gün sonra alacağım. Mersin'e gidiyorum' diyerek ortadan kayboldu.

Adana’da bir kadın 3 çocuğunu kebapçıya bırakıp kaçtı! Bir skandal da babadan...

Ayrıca Nurcan Kaymaz, iş yeri sahibi Erkek'e ayrıldığı eşinin çocukları almaya geleceğini söyledi.
Kadının dükkandan ayrılması ve çocukları almaya kimsenin gelmemesi üzerine Şaban Erkek, aile fertlerine ulaşmaya çalıştı.

Adana’da bir kadın 3 çocuğunu kebapçıya bırakıp kaçtı! Bir skandal da babadan...

Aileyle irtibat kuramayan Erkek, durumu polise bildirdi. Çocukların ebeveynlerine ulaşamayan ekipler, çocukları Çocuk Şube Müdürlüğüne götürdü.

Adana’da bir kadın 3 çocuğunu kebapçıya bırakıp kaçtı! Bir skandal da babadan...

BABA ÇOCUKLARI İSTEMEDİ

Çocuklar daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı. Ekipler burada baba Sabahattin Darende'ye ulaştı ve Darende çocukları almak istemediğini beyan etti.

Adana’da bir kadın 3 çocuğunu kebapçıya bırakıp kaçtı! Bir skandal da babadan...

Bunun üzerine çocuklar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kontrolündeki bir yurda yerleştirildi.

Anne Nurcan Kaymaz'a ise henüz ulaşılamadı.

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