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Kazmaları arabaya sapladılar! Arabanın sahibi otomobilini görünce gözlerine inanamadı!

Kazmaları arabaya sapladılar! Arabanın sahibi otomobilini görünce gözlerine inanamadı! Otomobil sürücüleri için en önemli sorun park yeri bulmadır. Bazen yanlış yere park ettiğimiz otomobilimizin başına şoke eden şeyler gelebiliyor. Bu bağlamda bazen yaptığımız hatalı parkın cezası bir makbuz olarak değil de otomobilimizle verilebiliyor. İşte dünyada yapılan hatalı parklar sonrasında otomobillerin geldiği son haller…

30.01.2020 09:30 - Son Güncelleme: 30.01.2020 09:30
Arabanın sahibi otomobilin görünce şoke oldu! Kazmaları arabaya sapladılar!

Araçlarını yanlış yerlere park eden sürücüler, döndüklerinde çok kötü sürprizlerle karşılaşıyor!

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Arabanın sahibi otomobilin görünce şoke oldu! Kazmaları arabaya sapladılar!

İşte yanlış yere park etmenin cezası...

Arabanın sahibi otomobilin görünce şoke oldu! Kazmaları arabaya sapladılar!
Arabanın sahibi otomobilin görünce şoke oldu! Kazmaları arabaya sapladılar!
Arabanın sahibi otomobilin görünce şoke oldu! Kazmaları arabaya sapladılar!
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