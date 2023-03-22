Deprem bölgesinde eller semaya açıldı! İlk teravih namazı kılındı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin vurduğu kentlerde vatandaşlar yatsı namazı ile beraber ilk teravih namazını kıldı. Çadırda namaz kılan vatandaşlar bu yıl ramazan ayını buruk geçirdiklerini ifade ederek, ibadetlerini yapmaya devam edeceklerini söyledi.
22.03.2023 22:40 - Son Güncelleme: 22.03.2023 22:42
GAZİANTEP
Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde depremzede vatandaşlar, başta çadır kentler olmak üzere güvenli alanlara yerleştirildi.
Depremzede vatandaşlar, İslahiye'de minareleri yıkılan Sıdıka Tayyar Hatun camisinin bahçesinde kurulan çadırda ilk teravih namazını kıldı.
Çadırda namaz kılan vatandaşlar bu yıl ramazan ayını buruk geçirdiklerini ifade ederek, ibadetlerini yapmaya devam edeceklerini söyledi.
ADIYAMAN
Asrın felaketinden en fazla etkilenen illerden olan Adıyaman'da, Ramazan Ayı'nın gelmesi ile ilk teravih namazı kılındı.