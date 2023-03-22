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Deprem bölgesinde eller semaya açıldı! İlk teravih namazı kılındı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin vurduğu kentlerde vatandaşlar yatsı namazı ile beraber ilk teravih namazını kıldı. Çadırda namaz kılan vatandaşlar bu yıl ramazan ayını buruk geçirdiklerini ifade ederek, ibadetlerini yapmaya devam edeceklerini söyledi.

22.03.2023 22:40 - Son Güncelleme: 22.03.2023 22:42
Deprem bölgesinde eller semaya açıldı! İlk teravih namazı kılındı

GAZİANTEP
Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde depremzede vatandaşlar, başta çadır kentler olmak üzere güvenli alanlara yerleştirildi.

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Deprem bölgesinde eller semaya açıldı! İlk teravih namazı kılındı

Depremzede vatandaşlar, İslahiye'de minareleri yıkılan Sıdıka Tayyar Hatun camisinin bahçesinde kurulan çadırda ilk teravih namazını kıldı.

Deprem bölgesinde eller semaya açıldı! İlk teravih namazı kılındı

Namazda, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.

Deprem bölgesinde eller semaya açıldı! İlk teravih namazı kılındı

Çadırda namaz kılan vatandaşlar bu yıl ramazan ayını buruk geçirdiklerini ifade ederek, ibadetlerini yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Deprem bölgesinde eller semaya açıldı! İlk teravih namazı kılındı

ADIYAMAN
Asrın felaketinden en fazla etkilenen illerden olan Adıyaman'da, Ramazan Ayı'nın gelmesi ile ilk teravih namazı kılındı.

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