Deprem anında ne yapmalıyız? Deprem esnasında neler yapılır? İşte deprem anında dikkat edilmesi gerekenler
Elazığ'da 6.8'lik bir deprem meydana geldi. Geniş bir alanda hissedilen depremde ne yazık ki can kayıpları yaşandı. Elazığ'da meydana gelen depremin ardından pek çok kişi sokağa döküldü. Bu deprem bir kere daha gösterdi ki depremlere hazırlıklı değiliz. Peki deprem anında neler yapmalıyız? Depreme nasıl hazırlanmalıyız? Deprem sırasında yapılması gerekenler nelerdir?
Elazığ depremi sonrası alınacak tedbirler gündemin ilk sıralarına yerleşti. Depremin ardından Prof. Dr. Şükrü Ersoy konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ersoy deprem anında yapılması gerekenleri anlattı. Deprem öncesi ve sonrasında yapılması gerekenlere dair önemli bilgiler paylaştı.
İşte Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un vatandaşlara yaptığı uyarılar:
Birincisi esas olan evin sağlam olması. İkinci olarak da evin içindeki eşyaların tasarımını depreme göre yapılması gerekiyor. Örneğin bebeğinizin karyolasını pencerenin önüne koymamanız gerekiyor. Deprem esnasında pencereler en çabuk kırılabilecek yerler. Üzerinize kitaplığın düşmemesi için sabitleminiz gerekiyor. Her şeyi güzel yaptınız ailece depremden sonra dışarı çıkacaksınız ancak ayakkabılığı sabitlememişsiniz dışarı çıkamıyorsunuz. Bu kapıyı engeller ve paniklersiniz.
Bu da yetmiyor dışarıda nerede toplanacaksınız onları önceden konuşmak gerekiyor. Ayrıca deprem sırasında zaten dışarı çıkamayız. Çıkarken de aile reisinin görevlerinden bir tanesi, doğal gazı, elektriği, suyu yanıcı ve parlayıcı tüm şalterleri kapatması gerekiyor. dedi .
Deprem esnasında önemli olanın küçülmek olduğunu belirten Prof. Ersoy çök kapan tutun duruş modelinin deprem sırasında yapılması gerektiğini belirtti.
DEPREM SIRASINDA YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR?
Üzerinde yaşadığımız yer kabuğu, dış biçimi ve iç yapısını canlı bir varlık gibi sürekli değiştirir. Hızlı ve yavaş olarak gelişen hareketleri içinde besler. Günlük hayatımızın içerisinde bu hareket ve değişikliğin büyük bir kısmından haberdar olamıyoruz. Çünkü kıta olarak adlandırdığımız dünya üzerindeki kütlelerin hareketlerinin büyüklüğü yılda 1-10 milimetre kadardır. Fark edilebilecek büyüklükler yüz binlerce, milyonlarca yıl sürmektedir.