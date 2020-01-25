Deprem anında ne yapmalıyız? Deprem esnasında neler yapılır? İşte deprem anında dikkat edilmesi gerekenler

İşte Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un vatandaşlara yaptığı uyarılar:

Birincisi esas olan evin sağlam olması. İkinci olarak da evin içindeki eşyaların tasarımını depreme göre yapılması gerekiyor. Örneğin bebeğinizin karyolasını pencerenin önüne koymamanız gerekiyor. Deprem esnasında pencereler en çabuk kırılabilecek yerler. Üzerinize kitaplığın düşmemesi için sabitleminiz gerekiyor. Her şeyi güzel yaptınız ailece depremden sonra dışarı çıkacaksınız ancak ayakkabılığı sabitlememişsiniz dışarı çıkamıyorsunuz. Bu kapıyı engeller ve paniklersiniz.