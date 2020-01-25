Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Hüsrev Ağa'yı canlandıran Baykal Saran bakın nereli çıktı!

Baykal Saran, Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Hüsrev Ağa karakteriyle izleyiciler tarafından çok sevildi. 2006 yılında hayatını kaybeden usta oyuncu Baykal Saran, Hüsrev Ağa karakteriyle gönüllere taht kurdu. Rol aldığı ve yönettiği tiyatro oyunlarıyla ve özellikle Kurtlar Vadisi'ndeki Hüsrev Ağa karakteriyle hafızamıza kazınan Baykal Saran yıllar sonra tekrar gündeme geldi. Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Hüsrev Ağa'yı canlandıran Baykal Saran bakın nereli çıktı! İşte Baykal Saran'ın memleketi...

25.01.2020 18:02 - Son Güncelleme: 25.01.2020 18:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





