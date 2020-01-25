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Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Hüsrev Ağa'yı canlandıran Baykal Saran bakın nereli çıktı!

Baykal Saran, Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Hüsrev Ağa karakteriyle izleyiciler tarafından çok sevildi. 2006 yılında hayatını kaybeden usta oyuncu Baykal Saran, Hüsrev Ağa karakteriyle gönüllere taht kurdu. Rol aldığı ve yönettiği tiyatro oyunlarıyla ve özellikle Kurtlar Vadisi'ndeki Hüsrev Ağa karakteriyle hafızamıza kazınan Baykal Saran yıllar sonra tekrar gündeme geldi. Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Hüsrev Ağa'yı canlandıran Baykal Saran bakın nereli çıktı! İşte Baykal Saran'ın memleketi...

25.01.2020 18:02 - Son Güncelleme: 25.01.2020 18:03
Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Hüsrev Ağa'yı canlandıran Baykal Saran bakın nereli çıktı!

Baykal Saran, Kurtlar Vadisi dizisinde 2003-2005 yılları arasında canlandırdığı Hüsrev Ağa karakteriyle izleyicilerin gönlüne taht kurdu.

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Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Hüsrev Ağa'yı canlandıran Baykal Saran bakın nereli çıktı!

Baykal Saran, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra Devlet Tiyatroları kadrosuna katılan sanatçı, 1985-87 arasında Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü görevinde bulundu.

Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Hüsrev Ağa'yı canlandıran Baykal Saran bakın nereli çıktı!

Ankara Devlet Tiyatrosu'nda, oyunculuğun yanı sıra bazı oyunlarda yönetmenlik yapmıştır.

Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Hüsrev Ağa'yı canlandıran Baykal Saran bakın nereli çıktı!

Anısına her yıl Baykal Saran Tiyatro Ödülü verilmektedir.

Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Hüsrev Ağa'yı canlandıran Baykal Saran bakın nereli çıktı!

Sanatçı İstanbul'da 28 Temmuz 2006'da 69 yaşında kanserden vefat etmiştir. Cenazesi Ankara'daki Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedilmiştir.

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