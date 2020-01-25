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Kıyamet yaklaşıyor mu? Coronavirüs, depremler, denizin köpürmesi, Avustralya... İşte kıyamet alametleri

Peş peşe yaşanan depremler, İspanya'da denizin köpürmesi, Avustralya'da yangınlar, seller ve dolular, Venedik'in sular altında kalması, küresel ısınma ve Çin'den dünyaya yayılan coronavirüs... Dünyada neler oluyor? Türkiye ve dünyada son dönemlerde yaşanan bu felaketler neyin habercisi? Tüm bu yaşananlar kıyamet alametleri mi? Kıyamet yaklaşıyor mu?

25.01.2020 15:41 - Son Güncelleme: 25.01.2020 15:48
Kıyamet yaklaşıyor mu? Coronavirüs, depremler, denizin köpürmesi, Avustralya... İşte kıyamet alametleri

Son dönemde dünyada yaşananlar akıllara kıyamet alametlerini getirdi. Peki dünyada neler oluyor?

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Kıyamet yaklaşıyor mu? Coronavirüs, depremler, denizin köpürmesi, Avustralya... İşte kıyamet alametleri

İspanya'da fırtına sonrası deniz köpürdü,

Kıyamet yaklaşıyor mu? Coronavirüs, depremler, denizin köpürmesi, Avustralya... İşte kıyamet alametleri

Avustralya'da yangınlar, seller ve dolu felaketleri peş peşe yaşandı,

Kıyamet yaklaşıyor mu? Coronavirüs, depremler, denizin köpürmesi, Avustralya... İşte kıyamet alametleri

Venedik sular altında kaldı,

Kıyamet yaklaşıyor mu? Coronavirüs, depremler, denizin köpürmesi, Avustralya... İşte kıyamet alametleri

Çin'de ortaya çıkan ölümcül coronavirüs,

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