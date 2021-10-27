675 TL artışla 3.500 TL olabilir! 8 milyon çalışanı sevindirecek gelişme! 2022 yılında asgari ücret en az...
Yaklaşık 8 milyon çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri 2021 yılının son ayında başlayacak. Milyonların gelecek yıl alacağı zamlı ücret tutarı ise yılın son günlerine doğru netlik kazanacak. Asgari ücretin belirlenmesine az bir zaman kala gözler yapılan son hesaplamalara çevrildi. Çalışanların eş ve çocuk durumuna göre aldıkları asgari ücretler de artış yaşanacak. Aynı zamanda yeni yılla birlikte işsizlik maaşı AGİ, kısa çalışma ödeneği gibi tüm ödemeler aynı oranda yükselmiş olacak. Bu kapsamda Kasım ayına günler kala gözler asgari ücret görüşmelerinin yapılacağı tarihlere çevrildi.
27.10.2021 23:30
- Son Güncelleme: 27.10.2021 23:30
675 TL artışla 3.500 TL olabilir! 8 milyon çalışanı sevindirecek gelişme! 2022 yılında asgari ücret en az... Milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri yakında başlayacak ve görüşmeler neticesinde 2022 yılında uygulanacak olan tutar açıklanacak. Aynı zamanda asgari ücret, işsizlik maaşından kısa çalışmaya, 65 yaş aylığından doğum borçlanmasına kadar birçok ödeme ve ücreti belirleyecek. Bu doğrultuda milyonlarca vatandaş görüşmelerin yapılacağı güne odaklandı. İşte son rakamlara göre tahmini asgari ücret tutarı...
YAKINDA GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK
Doğrudan yaklaşık 8 milyon çalışanı, dolaylı olarak da tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri yakında başlayacak.