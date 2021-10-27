675 TL artışla 3.500 TL olabilir! 8 milyon çalışanı sevindirecek gelişme! 2022 yılında asgari ücret en az... Milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri yakında başlayacak ve görüşmeler neticesinde 2022 yılında uygulanacak olan tutar açıklanacak. Aynı zamanda asgari ücret, işsizlik maaşından kısa çalışmaya, 65 yaş aylığından doğum borçlanmasına kadar birçok ödeme ve ücreti belirleyecek. Bu doğrultuda milyonlarca vatandaş görüşmelerin yapılacağı güne odaklandı. İşte son rakamlara göre tahmini asgari ücret tutarı...