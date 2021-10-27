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"Arabam çizildi, niye bakmadın" diyen cani kapıcıyı katletti: Gebertirim seni

Konya'da bir kişinin "Arabam çizildi, niye bakmadın" diye tartıştığı kapıcıyı bıçaklama anı ve yaralı kapıcının site içerisindeki bakkala sığındıktan sonra şüphelinin saldırmaya devam etmesi bu sırada bakkalın şahsı engellemeye çalışması güvenlik kameraları tarafında saniye saniye kaydedildi. Korkunç cinayetin detayları...

27.10.2021 13:55 - Son Güncelleme: 27.10.2021 13:58
Arabam çizildi, niye bakmadın diyen cani kapıcıyı katletti: Gebertirim seni

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Sebil Sokak üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, site sakinlerinden A.Ü. (32), otomobilindeki çiziği görmesi üzerine kapıcı olan Adem Topbaş'ı (24) çağırdı.

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Arabam çizildi, niye bakmadın diyen cani kapıcıyı katletti: Gebertirim seni

A.Ü.'nün aracının nasıl çizildiğini ve park halindeki aracını neden kontrol etmediğini sorması üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu A.Ü., Adem Topbaş'ı bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Adem Topbaş, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Arabam çizildi, niye bakmadın diyen cani kapıcıyı katletti: Gebertirim seni

Topbaş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde yakalanarak gözaltına alınan katil zanlısı A.Ü. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Arabam çizildi, niye bakmadın diyen cani kapıcıyı katletti: Gebertirim seni

CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Cinayet ise sitedeki ve bakkaldaki güvenlik kamerasına yansıdı. Sözlü tartışma sonrası A.Ü., sitenin güvenlik kamera odasına kapıcı Adem Topbaş'ı çağırdı. Güvenlik kamera görüntüsünü izletmek için güvenlik odasına gelen kapıcı Adem Topbaş'a, zanlı A.Ü.'nün saldırması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Arabam çizildi, niye bakmadın diyen cani kapıcıyı katletti: Gebertirim seni

Güvenlik kamera görüntüsünü izletmek için güvenlik odasına gelen kapıcı Adem Topbaş'a, zanlı A.Ü.'nün saldırması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

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