"Arabam çizildi, niye bakmadın" diyen cani kapıcıyı katletti: Gebertirim seni
Konya'da bir kişinin "Arabam çizildi, niye bakmadın" diye tartıştığı kapıcıyı bıçaklama anı ve yaralı kapıcının site içerisindeki bakkala sığındıktan sonra şüphelinin saldırmaya devam etmesi bu sırada bakkalın şahsı engellemeye çalışması güvenlik kameraları tarafında saniye saniye kaydedildi. Korkunç cinayetin detayları...
Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Sebil Sokak üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, site sakinlerinden A.Ü. (32), otomobilindeki çiziği görmesi üzerine kapıcı olan Adem Topbaş'ı (24) çağırdı.
A.Ü.'nün aracının nasıl çizildiğini ve park halindeki aracını neden kontrol etmediğini sorması üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu A.Ü., Adem Topbaş'ı bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Adem Topbaş, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Cinayet ise sitedeki ve bakkaldaki güvenlik kamerasına yansıdı. Sözlü tartışma sonrası A.Ü., sitenin güvenlik kamera odasına kapıcı Adem Topbaş'ı çağırdı. Güvenlik kamera görüntüsünü izletmek için güvenlik odasına gelen kapıcı Adem Topbaş'a, zanlı A.Ü.'nün saldırması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Güvenlik kamera görüntüsünü izletmek için güvenlik odasına gelen kapıcı Adem Topbaş'a, zanlı A.Ü.'nün saldırması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.