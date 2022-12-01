5.000 prim + 4A-4B-4C 1999 sigortalılar EYT'de 1. LİSTEDE! 2000 girişlilere B PLANI: EYT'de PLATİN takımı NETLEŞTİ! 42,43,44 yaşında...
EYT ile emekli olacaklar için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. Son olarak yasa tarihi hakkında açıklama yapıldı. Ancak bazı kişilerin soru işaretleri halen devam ediyor. Bu kapsamda sık sık sorulan soruların cevaplarına yer verdik. EYT düzenlemesi ile emekli olanlar çalışabilecek mi? Eksik primler nasıl tamamlanır? Düzenleme ne zaman olacak? Kademeli emeklilik ne zaman tamamlanacak? Gibi soruların yanıtları...
Milyonların beklediği EYT düzenlemesi için tüm dikkatler son dakika açıklamalara çevrildi. Son olarak AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'ndan EYT ile ilgili tarih açıklaması geldi. Akbaşoğlu, düzenlemenin aralık ayı içinde yapılacağını ve en kötü ihtimalle 2023 yılı başında yasalaşacağını dile getirdi. Kimileri EYT düzenlemesinde borçlanma hakkını sorgularken, kimileri stajı kapsayıp kapsamayacağını merak ediyor. Düzenlemenin Meclis gündemine gelmesine 15-20 günlük bir süre kaldı. Peki, Kimler EYT'den yararlanacak? EYT şartları 2022 son dakika neler? İşte detaylar haberimizde!
EYT'DE TARİH BELLİ OLDU!
Basın mensuplarını sorularını da yanıtlayan Akbaşoğlu, EYT ve sözleşmeli personel ile ilgili düzenlemelere ilişkin, "Bu konuda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Meclis takvimine uygun bir şekilde bunları çalışıp Meclis'in gündemine getirmeyi istiyoruz. EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin düzenlemeleri aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimalle 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız" dedi. Akbaşoğlu ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın taşeron çalışanlarla ilgili de çalışma başlattığını söyledi.
Emeklilikte yaşa takılanların heyecanla beklediği düzenleme için sona gelindi. Bu ay Meclis'e sevk edilmesi planlanan düzenleme merakla beklenirken, yapılan açıklamalar 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlardan prim ve yıl şartını tamamlayanlara emeklilik yolunun açılacağını ortaya koyuyor. Yıl şartı kadınlar için tamamlanmış durumda. Erkekler için ise 25 yıllık süre ise 2022'ye göre 1997 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar için tamamlanmış durumda. EYT'li erkeklerin tamamı 8 Eylül 2024 tarihinde 25 yıllık sigortalılık süresini dolduracak. Bu tarihten sonraya ise sadece hâlâ prim günü eksik olanlar kalacak. Buna göre yıl şartını çoğu EYT'li tamamlamış durumda. Diğerleri için takvim işlemeye devam ederken, emeklilik için eksik primleri tamamlamak önem taşıyor… Peki eksik primler nasıl tamamlanacak. İşte yolları…
* ASKERLİK BORÇLANMASI: Erkekler askerlik borçlanmasıyla eksik primlerini tamamlayabiliyor. Eğer askerlik sigortalı olmadan önce yapılmışsa, borçlanma ile prim gün kazanıldığı gibi, sigorta giriş tarihi de borçlanılan gün kadar geriye çekiliyor. 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olan ancak askerlik borçlanmasıyla başlangıcı bu tarihten önceye çekilenlerin de EYT kapsamında sayılması bekleniyor. Bu durum, düzenleme Meclis'e geldiğinde netleşecek.