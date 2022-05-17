Bursa Mudanya'da 700 yıldır düzenlenen şenlik! Sadece yılda bir kez pazar kuruluyor
Bursa'da yılda bir kez kurulan pazara vatandaşlar akın akın geliyor. Düzenlenen etkinlikte 10 bin kişi buluştu. Pazarın en büyük özelliği ise yılda sadece bir kez kurulması.
17.05.2022 09:41 - Son Güncelleme: 17.05.2022 09:41
Yılda bir kez kurulan pazarda vatandaşlar bol bol alışveriş yapıyor. Etkinlik çevre ilçelerden ve Bursa'dan her yıl 10 bin kişiyi ağırlıyor.
Bursa'nın kuşatmasında İstanbul'dan deniz yoluyla asker, silah ve gıda yardımlarını engellemek için Orhan Gazi tarafından görevlendirilen Karakeçili aşiretinden komutan Hançer Ali, her yıl etkinliklerin düzenlendiği alanda 70 askeriyle birlikte Bizans askerleriyle yaptığı savaş sonrası şehit oldu.