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Bursa Mudanya'da 700 yıldır düzenlenen şenlik! Sadece yılda bir kez pazar kuruluyor

Bursa'da yılda bir kez kurulan pazara vatandaşlar akın akın geliyor. Düzenlenen etkinlikte 10 bin kişi buluştu. Pazarın en büyük özelliği ise yılda sadece bir kez kurulması.

17.05.2022 09:41 - Son Güncelleme: 17.05.2022 09:41
Bursa Mudanya’da 700 yıldır düzenlenen şenlik! Sadece yılda bir kez pazar kuruluyor

Mudanya ilçesinin Hançerli köyünde 700 yıldır yılda 1 kez şenlikler düzenlenip pazar kuruluyor. Düzenlenen şenliklere Mudanya ilçesinin köylerinde yaşayan vatandaşlar ağırlıklı olarak katılıyor, eski dostlar birbirini görürken, gençler ise kurulan etkinlik alanlarında doyasıya eğleniyor.

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Bursa Mudanya’da 700 yıldır düzenlenen şenlik! Sadece yılda bir kez pazar kuruluyor

Yılda bir kez kurulan pazarda vatandaşlar bol bol alışveriş yapıyor. Etkinlik çevre ilçelerden ve Bursa'dan her yıl 10 bin kişiyi ağırlıyor.

Bursa Mudanya’da 700 yıldır düzenlenen şenlik! Sadece yılda bir kez pazar kuruluyor

Bursa'nın kuşatmasında İstanbul'dan deniz yoluyla asker, silah ve gıda yardımlarını engellemek için Orhan Gazi tarafından görevlendirilen Karakeçili aşiretinden komutan Hançer Ali, her yıl etkinliklerin düzenlendiği alanda 70 askeriyle birlikte Bizans askerleriyle yaptığı savaş sonrası şehit oldu.

Bursa Mudanya’da 700 yıldır düzenlenen şenlik! Sadece yılda bir kez pazar kuruluyor

Bu alanda düzenlenen etkinlik 700 yıldır devam ediyor. Etkinliklere katılanlar Hançer Ali ve askerlerine dua ederken burada dostlarıyla buluşma imkanı buluyor.

Bursa Mudanya’da 700 yıldır düzenlenen şenlik! Sadece yılda bir kez pazar kuruluyor

Köylerinde düzenlenen etkinliklerin yüz yıllardır devam ettiğini ifade eden Hançerli Muhtarı Halil Bayındır, "Köyümüzdeki etkinlikler Orhan Gazi Han zamanından itibaren düzenleniyor. Osmanlı zamanında bu etkinliğin masraflarını Fatma Sultan Vakfı karşılıyordu.

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