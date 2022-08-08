Denizden çıkarıp dövdüler! Sakarya Karasu'da plajda şortunu indiren 2 şahıs darp edildi: O anlar saniye saniye kamerada
Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde şortlarını çıkartarak plajdaki kadınlara uygunsuz davranışlarda bulunan iki kişiye çevredeki vatandaşlar tarafından müdahale edildi. Tepkiler üzerine olay yerinden kaçmaya çalışan şahıslardan biri yakalarak tartaklanırken diğeri ise denizde açığa çıkarak boğulma tehlikesi geçirdi. Kurtarılıp tekrar kıyıya getirilen şahıs da darp edildi. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve olay yerinden görüntüler...
08.08.2022 01:10 - Son Güncelleme: 08.08.2022 01:28