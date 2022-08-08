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Denizden çıkarıp dövdüler! Sakarya Karasu'da plajda şortunu indiren 2 şahıs darp edildi: O anlar saniye saniye kamerada

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde şortlarını çıkartarak plajdaki kadınlara uygunsuz davranışlarda bulunan iki kişiye çevredeki vatandaşlar tarafından müdahale edildi. Tepkiler üzerine olay yerinden kaçmaya çalışan şahıslardan biri yakalarak tartaklanırken diğeri ise denizde açığa çıkarak boğulma tehlikesi geçirdi. Kurtarılıp tekrar kıyıya getirilen şahıs da darp edildi. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve olay yerinden görüntüler...

08.08.2022 01:10 - Son Güncelleme: 08.08.2022 01:28
Denizden çıkarıp dövdüler! Sakarya Karasu’da plajda şortunu indiren 2 şahıs darp edildi: O anlar saniye saniye kamerada

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre iki kişi, denizde şortlarını çıkartarak plajdaki kadınlara uygunsuz davranışlarda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Denizden çıkarıp dövdüler! Sakarya Karasu’da plajda şortunu indiren 2 şahıs darp edildi: O anlar saniye saniye kamerada

Çevredekilerin tepkisi üzerine kaçan şahıslardan biri vatandaşlar tarafından yakalanarak darp edildi.

Denizden çıkarıp dövdüler! Sakarya Karasu’da plajda şortunu indiren 2 şahıs darp edildi: O anlar saniye saniye kamerada



Diğeri ise, denizde açığa kaçarak boğulma tehlikesi geçirdi.

Denizden çıkarıp dövdüler! Sakarya Karasu’da plajda şortunu indiren 2 şahıs darp edildi: O anlar saniye saniye kamerada

İhbar üzerine bölgeye gelen cankurtaran ekipleri, şahsı denizden çıkartarak kıyıya bıraktı.

Denizden çıkarıp dövdüler! Sakarya Karasu’da plajda şortunu indiren 2 şahıs darp edildi: O anlar saniye saniye kamerada

KIYIYA ULAŞINCA YİNE DARP EDİLDİ
Kıyıya ulaşan şahıs, kalabalık halinde bekleyen vatandaşlar tarafından darp edildi.

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