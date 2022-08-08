Amazon Prime alışveriş festivali kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! Monster Abra, Samsung Galaxy S22 Ultra, Samsung Galaxy Z Flip3 5G
Amazon Prime alışveriş festivali kampanyası çekilişi sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) 06.07.2022 tarihli izni ile yapılan kampanyada katılımcılar Monster Abra, Samsung Galaxy S22 Ultra, Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Philips 50PUS8506/62 The One 4K UHD TV, DJI Mini SE Fly More Combo, Samsung Galaxy Z Fold3 5G, LEGO Technic Lamborghini Sián FKP 37,PHILIPS HD9867/90 XXL Airfryer Smart Sensing Fritöz, Murat Dalkılıç ile Stüdyoda şarkı Söyleme Deneyimi ve 5000 TL'lik alışveriş çeki gibi birçok ödül kazandı. İşte Amazon Prime alışveriş festivali kampanyasında ödül kazanan asil ve yedek talihlileri...
08.08.2022 06:56 - Son Güncelleme: 08.08.2022 06:56