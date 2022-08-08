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Amazon Prime alışveriş festivali kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! Monster Abra, Samsung Galaxy S22 Ultra, Samsung Galaxy Z Flip3 5G

Amazon Prime alışveriş festivali kampanyası çekilişi sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) 06.07.2022 tarihli izni ile yapılan kampanyada katılımcılar Monster Abra, Samsung Galaxy S22 Ultra, Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Philips 50PUS8506/62 The One 4K UHD TV, DJI Mini SE Fly More Combo, Samsung Galaxy Z Fold3 5G, LEGO Technic Lamborghini Sián FKP 37,PHILIPS HD9867/90 XXL Airfryer Smart Sensing Fritöz, Murat Dalkılıç ile Stüdyoda şarkı Söyleme Deneyimi ve 5000 TL'lik alışveriş çeki gibi birçok ödül kazandı. İşte Amazon Prime alışveriş festivali kampanyasında ödül kazanan asil ve yedek talihlileri...

08.08.2022 06:56 - Son Güncelleme: 08.08.2022 06:56
Amazon Prime alışveriş festivali kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! Monster Abra, Samsung Galaxy S22 Ultra, Samsung Galaxy Z Flip3 5G

18 TEMMUZ KAMPANYASI
Monster Abra A5 V17.2.3 Intel Core i5 kazanan asil ve yedek talihli

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Amazon Prime alışveriş festivali kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! Monster Abra, Samsung Galaxy S22 Ultra, Samsung Galaxy Z Flip3 5G

LEGO Technic Lamborghini Sián FKP 37 kazanan asil ve yedek talihli

Amazon Prime alışveriş festivali kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! Monster Abra, Samsung Galaxy S22 Ultra, Samsung Galaxy Z Flip3 5G

Karaca Talia Cream 60 Parça Yemek Takımı Platin Kare kazanan asil ve yedek talihli

Amazon Prime alışveriş festivali kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! Monster Abra, Samsung Galaxy S22 Ultra, Samsung Galaxy Z Flip3 5G

5.000 TL değerinde Amazon Hediye Çeki kazanan asil ve yedek talihli

Amazon Prime alışveriş festivali kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! Monster Abra, Samsung Galaxy S22 Ultra, Samsung Galaxy Z Flip3 5G

Cem Bölükbaşı ile Pistte Son Model Bir BMW ile Hız Deneme Deneyimi kazanan asil ve yedek talihliler

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