Deniz Uğur’dan 2 çocuğu bulunan Reha Muhtar vasiyetini açıkladı! Ferdi Tayfur’un cenazesini görüp harekete geçti

Geçtiğimiz aylarda evinde düşüp beyin kanaması geçiren gazeteci Reha Muhtar, entübe edildi ve gördüğü tedavinin ardından eski sağlığına kavuşmaya başladı.
İki çocuğunun annesi Deniz Uğur ile velayet savaşı veren Muhtar'dan beklenmedik bir hamle geldi.
Ünlü isim, merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından aldığı bir kararla vasiyetini açıkladı.
Ferdi Tayfur'un ailesinde yaşanan krizden etkilenen Muhtar, "Sevenlerime vasiyetimdir Deniz Uğur ölürsem cenazeme gelmesin" dedi.
FERDİ TAYFUR'UN CENAZESİNDE NELER OLDU?
Ferdi Tayfur, cumartesi günü binlerin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreni sırasında eski eşi Necla Nazır ve küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur yuhalandı.
Cenaze töreninde küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ile yeğeni ve aynı zamanda menajeri olan Şirin Gözalıcı kavga etti. Küfürlerin havada uçuştuğu kavgada Tuğçe Tayfur'u annesi Necla Nazır zor sakinleştirdi.
FERDİ TAYFUR'UN MİRASI
Konuyla ilgili haberlerde; sanatçının Marmaris'te bir koy, bir yarımada, Adana'da 50 daire, İstanbul'da ise 30 ev ve 6 villası olduğu belirtildi.
CENNETİ 12 MİLYON DOLAR
Sabah'ta yer alan habere göre; Tayfur, Marmaris'teki yaşamı için hep 'Cennetim' benzetmesini kullandı. Bugün Tayfur'un sahip olduğu yarımada için bölgedeki emlakçılar, "En az 12 milyon dolar eder" diyor.
Yani bu arazinin fiyatı en az 400 milyon TL. İstanbul ve Adana'daki daireler, Türkiye sınırları içerisinde arsa ve araziler, yaptığı eserlerden elde ettiği hak edişler ve halihazırda ömür boyu sürecek telifler derken Ferdi Baba yaklaşık 3 milyar TL gibi bir serveti geride kalanlara bırakmış.
Yani bu hesaba göre her çocuk bu servetten 600 milyon lira pay alacak gibi görünüyor.