Deniz Uğur’dan 2 çocuğu bulunan Reha Muhtar vasiyetini açıkladı! Ferdi Tayfur’un cenazesini görüp harekete geçti

Cenaze töreninde küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ile yeğeni ve aynı zamanda menajeri olan Şirin Gözalıcı kavga etti. Küfürlerin havada uçuştuğu kavgada Tuğçe Tayfur'u annesi Necla Nazır zor sakinleştirdi.

FERDİ TAYFUR'UN MİRASI

Konuyla ilgili haberlerde; sanatçının Marmaris'te bir koy, bir yarımada, Adana'da 50 daire, İstanbul'da ise 30 ev ve 6 villası olduğu belirtildi.

CENNETİ 12 MİLYON DOLAR Sabah'ta yer alan habere göre; Tayfur, Marmaris'teki yaşamı için hep 'Cennetim' benzetmesini kullandı. Bugün Tayfur'un sahip olduğu yarımada için bölgedeki emlakçılar, "En az 12 milyon dolar eder" diyor.

Yani bu arazinin fiyatı en az 400 milyon TL. İstanbul ve Adana'daki daireler, Türkiye sınırları içerisinde arsa ve araziler, yaptığı eserlerden elde ettiği hak edişler ve halihazırda ömür boyu sürecek telifler derken Ferdi Baba yaklaşık 3 milyar TL gibi bir serveti geride kalanlara bırakmış.