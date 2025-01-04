3 malzemeyle mermer gibi cilt! Can Borcu’nun Emel’i Mine Tugay’ın güzellik sırrı ortaya çıktı! Hem kolay hem hesaplı!

YAPILIŞI

Bir kasede balı, zerdeçalı ve limon suyunu iyice karıştırın, homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

Yüzünüzü temizleyin ve kurulayın.

Hazırladığınız karışımı yüzünüze nazikçe sürün, göz çevresinden kaçının.

Maskeyi yüzünüzde 10-15 dakika kadar bekletin.

Ardından ılık suyla yüzünüzü yıkayarak maskeyi temizleyin.

Cildinizi nemlendirmek için hafif bir cilt kremi uygulayın.