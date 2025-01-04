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3 malzemeyle mermer gibi cilt! Can Borcu’nun Emel’i Mine Tugay’ın güzellik sırrı ortaya çıktı! Hem kolay hem hesaplı!

Bülent İnal, Cüneyt Mete, Ebru Özkan Saban gibi başarılı oyuncuları bir araya getiren atv'nin sevilen dizisi Can Borcu'nda Emel karakterini canlandıran Mine Tugay'ın güzellik sırrı ortaya çıktı. Pürüzsüz cildiyle yıllara meydan okuyan 46 yaşındaki ünlü oyuncunun yüzüne uyguladığı maske dikkat çekti. İşte Mine Tugay'ın hem hesaplı hem de uygulaması oldukça kolay olan güzellik sırrı...

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Giriş Tarihi :04 Ocak 2025 , 16:48 Güncelleme Tarihi :04 Ocak 2025 , 16:48
3 malzemeyle mermer gibi cilt! Can Borcu’nun Emel’i Mine Tugay’ın güzellik sırrı ortaya çıktı! Hem kolay hem hesaplı!

Medcezir, Zalim İstanbul gibi yapımlarda rol alan Mine Tugay'ın son adresi atv'nin sevilen dizisi Can Borcu oldu.

3 malzemeyle mermer gibi cilt! Can Borcu’nun Emel’i Mine Tugay’ın güzellik sırrı ortaya çıktı! Hem kolay hem hesaplı!

Emel karakteriyle izleyici karşısına geçen oyuncu, sergilediği performansla büyük beğeni topladı. Tugay'ın oyunculuğu kadar güzelliği de çok konuşuldu.

3 malzemeyle mermer gibi cilt! Can Borcu’nun Emel’i Mine Tugay’ın güzellik sırrı ortaya çıktı! Hem kolay hem hesaplı!

Pürüzsüz cildiyle yıllara meydan okuyan 46 yaşındaki ünlü oyuncunun güzellik sırrı da ortaya çıktı.

3 malzemeyle mermer gibi cilt! Can Borcu’nun Emel’i Mine Tugay’ın güzellik sırrı ortaya çıktı! Hem kolay hem hesaplı!

Mine Tugay'ın 3 malzeme ile hazırladığı maske "Hem hesaplı hem kolay" dedirtti.

3 malzemeyle mermer gibi cilt! Can Borcu’nun Emel’i Mine Tugay’ın güzellik sırrı ortaya çıktı! Hem kolay hem hesaplı!

Peki Mine Tugay'ın bütün yaşlılık izlerini adeta silgi gibi silen maskesinde neler var? İşte Mine Tugay'ın güzellik sırrı...

3 malzemeyle mermer gibi cilt! Can Borcu’nun Emel’i Mine Tugay’ın güzellik sırrı ortaya çıktı! Hem kolay hem hesaplı!

MALZEMELER

1 yemek kaşığı bal

1/2 çay kaşığı zerdeçal

1/2 çay kaşığı limon suyu

3 malzemeyle mermer gibi cilt! Can Borcu’nun Emel’i Mine Tugay’ın güzellik sırrı ortaya çıktı! Hem kolay hem hesaplı!

YAPILIŞI

Bir kasede balı, zerdeçalı ve limon suyunu iyice karıştırın, homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

Yüzünüzü temizleyin ve kurulayın.

Hazırladığınız karışımı yüzünüze nazikçe sürün, göz çevresinden kaçının.

Maskeyi yüzünüzde 10-15 dakika kadar bekletin.

Ardından ılık suyla yüzünüzü yıkayarak maskeyi temizleyin.

Cildinizi nemlendirmek için hafif bir cilt kremi uygulayın.