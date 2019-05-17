Demirhindi şerbeti nasıl yapılır?

Sarayda ve daha sonra da İstanbulluların mutfağında hararet kesici ve besleyici özelliği ile yer alan demirhindi, diğer adıyla Hint Hurması, 14.yüzyıldan beri öncelikli olarak tercih edilen şerbet malzemesi olmuştur. Arap ülkelerinde demirhindi, sadece içecek olarak değil, bazı etli yemeklerde, pilav ve tatlılarda da tat verici olarak kullanılmaktadır.