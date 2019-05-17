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Demirhindi şerbeti nasıl yapılır?

Diğer adı Hint hurması olan Demirhindi, sağlığa oldukça faydalıdır. Hem Saray hem de İstanbul mutfağında sıkça rastlanılan Demirhindi şerbetinin tarifini sizler için derledik.

17.05.2019 15:49 - Son Güncelleme: 17.05.2019 15:49
Demirhindi şerbeti nasıl yapılır?
Demirhindi şerbeti nasıl yapılır?

Diğer adı Hint hurması olan Demirhindi, sağlığa oldukça faydalıdır. Hem Saray hem de İstanbul mutfağında sıkça rastlanılan Demirhindi şerbetinin tarifini sizler için derledik.

Demirhindi şerbeti nasıl yapılır?
Demirhindi şerbeti nasıl yapılır?

Pratik hazırlanabilen, yaz aylarında sizi ferahlatacak olan Demirhindi şerbeti, sinir ve sindirim sistemine olan yararlarıyla da oldukça ünlüdür.

Demirhindi şerbeti nasıl yapılır?
Demirhindi şerbeti nasıl yapılır?

Demirhindinin anayurdunun eski adı ile Habeşistan, şimdiki adıyla Etiyopya olduğu ve buradan Hindistan'a ve diğer tropikal ülkelere yayıldığı bilinmektedir. 11. yüzyıldan itibaren Orta Asya Türkleri tarafından kullanılmaya başlanmıştır.

Demirhindi şerbeti nasıl yapılır?
Demirhindi şerbeti nasıl yapılır?

Sarayda ve daha sonra da İstanbulluların mutfağında hararet kesici ve besleyici özelliği ile yer alan demirhindi, diğer adıyla Hint Hurması, 14.yüzyıldan beri öncelikli olarak tercih edilen şerbet malzemesi olmuştur. Arap ülkelerinde demirhindi, sadece içecek olarak değil, bazı etli yemeklerde, pilav ve tatlılarda da tat verici olarak kullanılmaktadır.

Demirhindi şerbeti nasıl yapılır?
Demirhindi şerbeti nasıl yapılır?

Osmanlı masraf defterlerine baktığımızda alınan malzemelerin arasında çok miktarda demirhindi olduğunu görmekteyiz.

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