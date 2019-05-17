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Kamuya binlerce memur alımı yapılacak! KPSS, sözleşmeli, sürekli işçi.. Memur alımı başvuruları için son tarih ne zaman? Mayıs ayında hangi kurumlara alım yapılacak?

Devlet Personel Başkanlığı tarafından sözleşmeli, sürekli işçi ve akademik personel alımları için ilanlar yayımlandı. KPSS, sözleşmeli, sürekli işçi ve akademik personel alımları için Devlet Personel Başkanlığı ilana çıktı.
Şimdi memur olmak isteyen vatandaşlar hangi kuruma, ne kadar personel alınacağını araştırıyor. Peki, memur alımı için son başvuru tarihi ne zaman? İşte memur alacak kurumlar...

17.05.2019 22:03 - Son Güncelleme: 17.05.2019 22:33
Kamuya binlerce memur alımı yapılacak! KPSS, sözleşmeli, sürekli işçi ve akademik personel alımları
Kamuya binlerce memur alımı yapılacak! KPSS, sözleşmeli, sürekli işçi ve akademik personel alımları

İlan tarihi: 10 Mayıs 2019

ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Son başvuru tarihi: 24 Mayıs 2019

Kamuya binlerce memur alımı yapılacak! KPSS, sözleşmeli, sürekli işçi ve akademik personel alımları
Kamuya binlerce memur alımı yapılacak! KPSS, sözleşmeli, sürekli işçi ve akademik personel alımları

İlan tarihi: 10 Mayıs 2019

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

Son başvuru tarihi: 24 Mayıs 2019

Kamuya binlerce memur alımı yapılacak! KPSS, sözleşmeli, sürekli işçi ve akademik personel alımları
Kamuya binlerce memur alımı yapılacak! KPSS, sözleşmeli, sürekli işçi ve akademik personel alımları

İlan tarihi: 10 Mayıs 2019

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Son başvuru tarihi: 30 Mayıs 2019

Kamuya binlerce memur alımı yapılacak! KPSS, sözleşmeli, sürekli işçi ve akademik personel alımları
Kamuya binlerce memur alımı yapılacak! KPSS, sözleşmeli, sürekli işçi ve akademik personel alımları

İlan tarihi: 10 Mayıs 2019

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 32 AKADEMİK PERSONEL ALIMI

Son başvuru tarihi: 27 Mayıs 2019

Kamuya binlerce memur alımı yapılacak! KPSS, sözleşmeli, sürekli işçi ve akademik personel alımları
Kamuya binlerce memur alımı yapılacak! KPSS, sözleşmeli, sürekli işçi ve akademik personel alımları

İlan tarihi: 10 Mayıs 2019

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 16 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 24 Mayıs 2019

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