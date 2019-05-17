Kamuya binlerce memur alımı yapılacak! KPSS, sözleşmeli, sürekli işçi.. Memur alımı başvuruları için son tarih ne zaman? Mayıs ayında hangi kurumlara alım yapılacak?
Devlet Personel Başkanlığı tarafından sözleşmeli, sürekli işçi ve akademik personel alımları için ilanlar yayımlandı. KPSS, sözleşmeli, sürekli işçi ve akademik personel alımları için Devlet Personel Başkanlığı ilana çıktı.
Şimdi memur olmak isteyen vatandaşlar hangi kuruma, ne kadar personel alınacağını araştırıyor. Peki, memur alımı için son başvuru tarihi ne zaman? İşte memur alacak kurumlar...
17.05.2019 22:03
- Son Güncelleme: 17.05.2019 22:33
Kamuya binlerce memur alımı yapılacak! KPSS, sözleşmeli, sürekli işçi ve akademik personel alımları
Kamuya binlerce memur alımı yapılacak! KPSS, sözleşmeli, sürekli işçi ve akademik personel alımları
Kamuya binlerce memur alımı yapılacak! KPSS, sözleşmeli, sürekli işçi ve akademik personel alımları
Kamuya binlerce memur alımı yapılacak! KPSS, sözleşmeli, sürekli işçi ve akademik personel alımları
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