322 metrede nefes kesen çalışma! Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde bakım çalışmaları başladı

İstanbul Boğazı'nın eşsiz yapılarından biri olan 322 metre yüksekliği ile eğik askılı köprü sınıfında dünyanın en yüksek asma köprüsü durumunda bulunan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde işçilerin nefes kesen bakım onarım çalışmaları havadan görüntülendi.

17.05.2019 15:38 - Son Güncelleme: 17.05.2019 15:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





