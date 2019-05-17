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322 metrede nefes kesen çalışma! Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde bakım çalışmaları başladı

İstanbul Boğazı'nın eşsiz yapılarından biri olan 322 metre yüksekliği ile eğik askılı köprü sınıfında dünyanın en yüksek asma köprüsü durumunda bulunan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde işçilerin nefes kesen bakım onarım çalışmaları havadan görüntülendi.

17.05.2019 15:38 - Son Güncelleme: 17.05.2019 15:50
322 metrede nefes kesen çalışma! Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde bakım çalışmaları başladı

322 metrelik yüksekliği ile eğik askılı köprü sınıfında dünyanın en yüksek asma köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde işçilerin nefes kesen bakım onarım çalışmaları havadan görüntülendi.

322 metrede nefes kesen çalışma! Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde bakım çalışmaları başladı

Eşsiz sis manzarası karşısında güvenlik halatları ile sarkarak çalışan işçilerin zorlu çalışma koşulları çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

322 metrede nefes kesen çalışma! Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde bakım çalışmaları başladı

Anadolu ve Avrupa yakalarını 3. kez karayolu ile birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kulelerindeki bakım onarım çalışmaları havadan görüntülendi. İşçilerin 322 metre yükseklikte sis içinde eşsiz manzara eşliğinde yaptığı çalışmalar nefes kesti.

322 metrede nefes kesen çalışma! Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde bakım çalışmaları başladı

İşçiler güvenlik halatları ile kulenin en tepesinden sarkarak kulenin boyalarını yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Eğik askılı köprü sınıfında dünyanın en yüksek köprüsü üzerinde çalışan işçilerin güvenlik halatları ile çalışmaları havadan çekilen görüntülere yansıdı.

322 metrede nefes kesen çalışma! Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde bakım çalışmaları başladı

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