Görenler şaşkına döndü! Kaplumbağa'nın midesinden öyle bir şey çıktı ki... Pes dedirten olay!

Görenler şaşkına döndü! Yaşanan akılalmaz bir olay insanların doğayı nasıl kirlettiğini ve dünyada yaşayan hayvanlara ne kadar zarar verdiğinin en güzel örneği olmuştur. Tayland'ta bir kaplumbağanın karnından çıkarılan 915 adet metal görenleri şoke etti. Halka açık bir gölette yaşayan kaplumbağanın nasıl bu hale geldiği tartışma konusu oldu. Kaplumbağa (ya da tosbağa) Testudines takımını oluşturan çok sert ve kemiksi bir kabuk içinde yaşayan, ağır yürüyüşlü, dört ayaklı, sürüngen bir hayvandır. Kaplumbağa sık sık ölümsü bir uykuya dalar. Yaşadığı çevrede sıcaklık düşmeye başlayınca hayvan iyice uyuşup kalır.

18.12.2019 09:10 - Son Güncelleme: 18.12.2019 09:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





