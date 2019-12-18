Görenler şaşkına döndü! Kaplumbağa'nın midesinden öyle bir şey çıktı ki... Pes dedirten olay!
Görenler şaşkına döndü! Yaşanan akılalmaz bir olay insanların doğayı nasıl kirlettiğini ve dünyada yaşayan hayvanlara ne kadar zarar verdiğinin en güzel örneği olmuştur. Tayland'ta bir kaplumbağanın karnından çıkarılan 915 adet metal görenleri şoke etti. Halka açık bir gölette yaşayan kaplumbağanın nasıl bu hale geldiği tartışma konusu oldu. Kaplumbağa (ya da tosbağa) Testudines takımını oluşturan çok sert ve kemiksi bir kabuk içinde yaşayan, ağır yürüyüşlü, dört ayaklı, sürüngen bir hayvandır. Kaplumbağa sık sık ölümsü bir uykuya dalar. Yaşadığı çevrede sıcaklık düşmeye başlayınca hayvan iyice uyuşup kalır.
Hayvanat bahçesindeki bu kaplumbağa, son zamanlarda yürümekte zorluk çekince veterinerlerin operasyonu sonucu kurtarıldı. Kaplumbağanın karnından çıkanlar ise görenleri adeta şoke etti. "Bank" lakaplı bir deniz kaplumbağasının iki hafta önce karnından yaklaşık 915 adet bozuk para çıkarıldı. Kaplumbağa çok sert ve kemiksi bir kabuk içinde yaşayan, ağır yürüyüşlü, dört ayaklı, sürüngen bir hayvandır. Hareketleri yönünden ne kadar telaşsız ve ağır hayvanlarsa onların tarih boyunca gelişimi de o kadar yavaş olmuştur.