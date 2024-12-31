Demet Şener’den kızı İrem Kutluay ile yeni yıl öncesi yeni poz! İbrahim Kutluay’ın ilk göz ağrısı sosyal medyayı salladı

İbrahim Kutluay ile 13 yıl evli kalan ve olaylı bir şekilde boşanan iki çocuk annesi Demet Şener, sosyal medya hesabında ilk göz ağrısı İrem Kutluay ile bir paylaşımda bulundu.
Yeni yıl öncesi kızı İrem'le yeni pozlar yayınlayan Şener'in paylaşımı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gördü.
Şimdilerde üniversite öğrencisi olan İrem Kutluay güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.
İrem Kutluay'ı görenler "Boynuz kulağı geçmiş", "Güzelliğini annesinden almış", "Çok güzel maşallah" yorumlarında bulundu.
Şener'in anne-kız paylaşımı birçok magazin sayfası tarafından da yayınlanarak sosyal medyayı salladı.