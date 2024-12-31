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Demet Şener’den kızı İrem Kutluay ile yeni yıl öncesi yeni poz! İbrahim Kutluay’ın ilk göz ağrısı sosyal medyayı salladı

Eski manken Demet Şener, İbrahim Kutluay ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı İrem Kutluay ile yeni bir paylaşımda bulundu. Şimdilerde üniversite öğrencisi olan İrem Kutluay güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. Anne-kız pozları sosyal medyayı salladı.

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Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 12:31 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 12:31
Demet Şener’den kızı İrem Kutluay ile yeni yıl öncesi yeni poz! İbrahim Kutluay’ın ilk göz ağrısı sosyal medyayı salladı

İbrahim Kutluay ile 13 yıl evli kalan ve olaylı bir şekilde boşanan iki çocuk annesi Demet Şener, sosyal medya hesabında ilk göz ağrısı İrem Kutluay ile bir paylaşımda bulundu.

Demet Şener’den kızı İrem Kutluay ile yeni yıl öncesi yeni poz! İbrahim Kutluay’ın ilk göz ağrısı sosyal medyayı salladı

Yeni yıl öncesi kızı İrem'le yeni pozlar yayınlayan Şener'in paylaşımı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gördü.

Demet Şener’den kızı İrem Kutluay ile yeni yıl öncesi yeni poz! İbrahim Kutluay’ın ilk göz ağrısı sosyal medyayı salladı

Şimdilerde üniversite öğrencisi olan İrem Kutluay güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

Demet Şener’den kızı İrem Kutluay ile yeni yıl öncesi yeni poz! İbrahim Kutluay’ın ilk göz ağrısı sosyal medyayı salladı

İrem Kutluay'ı görenler "Boynuz kulağı geçmiş", "Güzelliğini annesinden almış", "Çok güzel maşallah" yorumlarında bulundu.

Demet Şener’den kızı İrem Kutluay ile yeni yıl öncesi yeni poz! İbrahim Kutluay’ın ilk göz ağrısı sosyal medyayı salladı

Şener'in anne-kız paylaşımı birçok magazin sayfası tarafından da yayınlanarak sosyal medyayı salladı.

Demet Şener’den kızı İrem Kutluay ile yeni yıl öncesi yeni poz! İbrahim Kutluay’ın ilk göz ağrısı sosyal medyayı salladı

İşte Demet Şener'in kızı İrem Kutluay ile yaptığı o paylaşım...

Demet Şener’den kızı İrem Kutluay ile yeni yıl öncesi yeni poz! İbrahim Kutluay’ın ilk göz ağrısı sosyal medyayı salladı

Demet Şener ve kızı İrem Kutluay