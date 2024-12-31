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Kardeş acısıyla sarsılan Kamuran Akkor’dan Gönül Akkor’a duygusal veda!

Türk Sanat Müziği'nin usta isimlerinden Gönül Akkor, 82 yaşında aramızdan ayrıldı. Sanatçının kardeşi Kamuran Akkor ise ablasının ardından duygusal bir mesaj yayınladı. İşte Kamuran Akkor'ın "Gönüllerin Sultanı" dediği ablasına veda mesajı...

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Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 11:59 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 11:59
Kardeş acısıyla sarsılan Kamuran Akkor’dan Gönül Akkor’a duygusal veda!

Türk Sanat Müziği'nin sevilen isimlerinden Gönül Akkor, tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayata veda etti.

Kardeş acısıyla sarsılan Kamuran Akkor’dan Gönül Akkor’a duygusal veda!

Sanat camiasını yasa boğan vefat haberinin ardından Gönül Akkor'un kendisi gibi sanatçı olan kardeşi Kamuran Akkor'dan duygusal bir mesaj geldi.

Kardeş acısıyla sarsılan Kamuran Akkor’dan Gönül Akkor’a duygusal veda!

Gönül Akkor'un kardeşi ünlü şarkıcı Kamuran Akkor, vefat eden ablasıyla ilgili sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı paylaştı.

Kardeş acısıyla sarsılan Kamuran Akkor’dan Gönül Akkor’a duygusal veda!

Kamuran Akkor, Instagram hesabından paylaştığı mesajda, "Müziğimizin gelmiş geçmiş en büyük sesi, saygıdeğer büyüğüm canım ablam Gönül Akkor'u kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Sevgiyle, saygıyla, her zaman gönlümüzde yaşayacaksın Gönüllerin Sultanı. Mekanın Cennet olsun öncüm ablam" ifadelerini kullandı.

Kardeş acısıyla sarsılan Kamuran Akkor’dan Gönül Akkor’a duygusal veda!

GÖNÜL AKKOR KİMDİR?

Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden biri olan Gönül Akkor, 1942 yılında İstanbul'da doğdu. Akkor, özellikle 1960'lı ve 70'li yıllarda büyük bir popülerlik kazandı. Türk Sanat Müziği repertuarındaki başarılarının yanı sıra Türk hafif müziğinde de etkili oldu. Türk pop müziğinin önemli ismi Kâmuran Akkor'un ablası olan Gönül Akkor, özellikle "Böyle Gelmiş Böyle Geçer Dünya" ve "Nasıl Geçti Habersiz" gibi şarkılardaki yorumuyla hatırlanır.

Kardeş acısıyla sarsılan Kamuran Akkor’dan Gönül Akkor’a duygusal veda!

GÖNÜL AKKOR VE KAMURAN AKKOR