Bir Gece Masalı’nın yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun’dan havalı pozlar! Burak Deniz’in partneri ortalığı kasıp kavurdu

Kardeşlerim dizisi ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Su Burcu Yazgı Coşkun'un yeni adresi yine ATV oldu ve Bir Gece Masalı'yla izleyici karşısına geçti.
Dizide Canfeza karakterini canlandıran Coşkun, partneri Burak Deniz'le Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel programına konuk olarak hayranlarını heyecanlandırdı.
Coşkun, heyecanla beklenen bölüm öncesi sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
Ünlü oyuncu, yılan derisi desenli tarzıyla dikkat çekerken havalı pozlarıyla ortalığı yıktı geçti.
Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımda ünlü oyuncunun hayranları Coşkun'u iltifat yağmuruna tuttu.