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Bir Gece Masalı’nın yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun’dan havalı pozlar! Burak Deniz’in partneri ortalığı kasıp kavurdu

ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel programına Bir Gece Masalı'ndaki partneri Burak Deniz ile konuk olan Su Burcu Yazgı Coşkun, heyecanla beklenen bölüm öncesi sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, yılan derisi desenli tarzıyla dikkat çekerken havalı pozlarıyla ortalığı yıktı geçti. İşte Su Burcu Yazgı Coşkun'un sosyal medyaya damga vuran pozları...

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Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 12:52 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 12:52
Bir Gece Masalı’nın yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun’dan havalı pozlar! Burak Deniz’in partneri ortalığı kasıp kavurdu

Kardeşlerim dizisi ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Su Burcu Yazgı Coşkun'un yeni adresi yine ATV oldu ve Bir Gece Masalı'yla izleyici karşısına geçti.

Bir Gece Masalı’nın yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun’dan havalı pozlar! Burak Deniz’in partneri ortalığı kasıp kavurdu

Dizide Canfeza karakterini canlandıran Coşkun, partneri Burak Deniz'le Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel programına konuk olarak hayranlarını heyecanlandırdı.

Bir Gece Masalı’nın yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun’dan havalı pozlar! Burak Deniz’in partneri ortalığı kasıp kavurdu

Coşkun, heyecanla beklenen bölüm öncesi sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Bir Gece Masalı’nın yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun’dan havalı pozlar! Burak Deniz’in partneri ortalığı kasıp kavurdu

Ünlü oyuncu, yılan derisi desenli tarzıyla dikkat çekerken havalı pozlarıyla ortalığı yıktı geçti.

Bir Gece Masalı’nın yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun’dan havalı pozlar! Burak Deniz’in partneri ortalığı kasıp kavurdu

Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımda ünlü oyuncunun hayranları Coşkun'u iltifat yağmuruna tuttu.

Bir Gece Masalı’nın yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun’dan havalı pozlar! Burak Deniz’in partneri ortalığı kasıp kavurdu

Coşkun için "Daha güzeli yok", "Bu güzellik nedir", "Tarif edilemeyecek kadar güzel!" yorumları yapıldı.

Bir Gece Masalı’nın yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun’dan havalı pozlar! Burak Deniz’in partneri ortalığı kasıp kavurdu

İşte Su Burcu Yazgı Coşkun'un sosyal medyaya damga vuran pozları...

Bir Gece Masalı’nın yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun’dan havalı pozlar! Burak Deniz’in partneri ortalığı kasıp kavurdu

Su Burcu Yazgı Coşkun

Bir Gece Masalı’nın yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun’dan havalı pozlar! Burak Deniz’in partneri ortalığı kasıp kavurdu

Su Burcu Yazgı Coşkun

Bir Gece Masalı’nın yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun’dan havalı pozlar! Burak Deniz’in partneri ortalığı kasıp kavurdu

Su Burcu Yazgı Coşkun

Bir Gece Masalı’nın yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun’dan havalı pozlar! Burak Deniz’in partneri ortalığı kasıp kavurdu

Su Burcu Yazgı Coşkun

Bir Gece Masalı’nın yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun’dan havalı pozlar! Burak Deniz’in partneri ortalığı kasıp kavurdu

Su Burcu Yazgı Coşkun

Bir Gece Masalı’nın yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun’dan havalı pozlar! Burak Deniz’in partneri ortalığı kasıp kavurdu

Su Burcu Yazgı Coşkun

Bir Gece Masalı’nın yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun’dan havalı pozlar! Burak Deniz’in partneri ortalığı kasıp kavurdu

Su Burcu Yazgı Coşkun