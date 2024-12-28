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Gülsim Ali İlhan kumsalda uzanıp art arda paylaştı! En doğal haliyle beğeni topladı

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan, sosyal medya hesabında kumsalda uzanıp verdiği pozları yayınladı. En doğal haliyle kamera karşısına geçen oyuncu, kısa süre içinde tüm dikkatleri üzerine topladı.

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Giriş Tarihi :28 Aralık 2024 , 14:23 Güncelleme Tarihi :28 Aralık 2024 , 14:23
Gülsim Ali İlhan kumsalda uzanıp art arda paylaştı! En doğal haliyle beğeni topladı

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.

Gülsim Ali İlhan kumsalda uzanıp art arda paylaştı! En doğal haliyle beğeni topladı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, Instagram sayfasında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına yenilerini ekledi.

Gülsim Ali İlhan kumsalda uzanıp art arda paylaştı! En doğal haliyle beğeni topladı

Gülsim Ali İlhan, kumsalda uzanıp verdiği pozları Instagram'ın hikaye kısmında takipçilerinin beğenisine sundu.

Gülsim Ali İlhan kumsalda uzanıp art arda paylaştı! En doğal haliyle beğeni topladı

Birçok magazin sayfası tarafından da paylaşılan pozlar, kısa süre içinde sosyal medyada hızla yayıldı.

Gülsim Ali İlhan kumsalda uzanıp art arda paylaştı! En doğal haliyle beğeni topladı

Sıfır makyaj kamera karşısına geçen oyuncu, doğal güzelliğiyle dikkat çekti.

Gülsim Ali İlhan kumsalda uzanıp art arda paylaştı! En doğal haliyle beğeni topladı

İşte Gülsim Ali İlhan'ın o pozları...

Gülsim Ali İlhan kumsalda uzanıp art arda paylaştı! En doğal haliyle beğeni topladı

Gülsim Ali İlhan