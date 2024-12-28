Gülsim Ali İlhan kumsalda uzanıp art arda paylaştı! En doğal haliyle beğeni topladı

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, Instagram sayfasında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına yenilerini ekledi.
Gülsim Ali İlhan, kumsalda uzanıp verdiği pozları Instagram'ın hikaye kısmında takipçilerinin beğenisine sundu.
Birçok magazin sayfası tarafından da paylaşılan pozlar, kısa süre içinde sosyal medyada hızla yayıldı.
Sıfır makyaj kamera karşısına geçen oyuncu, doğal güzelliğiyle dikkat çekti.