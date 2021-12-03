Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji o raporu yayımladı! İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hafta sonu hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Rapora göre, Marmara ve İç Ege'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Cumartesi günü etkili olan sağanak yağışın pazar günü yurdu terk etmesi bekleniyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? İşte bölge bölge hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Yozgat ve Sivas dışında), Batı Karadeniz'in (Sinop dışında) yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı ve Güney Ege ile Antalya çevrelerinde kuvvetli, Güney Ege kıyılarında çok kuvvetli, Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı ve Güney Ege ile Antalya çevrelerinde kuvvetli, Güney Ege kıyılarında çok kuvvetli, Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.