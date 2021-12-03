Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji o raporu yayımladı! İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı ve Güney Ege ile Antalya çevrelerinde kuvvetli, Güney Ege kıyılarında çok kuvvetli, Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.