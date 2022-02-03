Dehşete düşüren olay! İrem Ay'ın işkence görüntülerini paylaştı: Herkes bilecek
Türkiye'yi dehşete düşüren olay! Sosyal medyada tanınan İrem Ay isimli genç kadın, ayrıldığı eşi Berkay Saner tarafından işkenceye uğradığı kan donduran anlara dair görüntüleri paylaştı. Bir yarışma programıyla tanınan Dilan Ay'ın da kardeşi olan İrem Ay, paylaştığı fotoğraflarla beraber "Senden de annenden de babandan da korkmuyorum. Tüm süreci herkes bilecek" dedi.
Sosyal medya fenomeni İrem Ay adlı genç kadın, eski eşi Berkay Saner'in kendisine şiddet uyguladığını belirtti ve sosyal medya hesabı üzerinden işkenceye uğradığı anlara dair fotoğrafları paylaştı.
İrem Ay'ın paylaştığı fotoğraflar adeta kan dondurdu. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan fotoğrafların ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaşım yaptı.
İrem Ay sosyal medya hesabından uğradığı şiddeti yansıtan bir dizi kare yayınladı. Fotoğraflardan birinde Berkay Saner'in kesici bir aletle yaraladığı Ay'ın başında beklediği görülüyor.
Bir başka fotoğraf ise Berkay Saner'i yerde baygın yatan İrem Ay'ın başında gülerek selfie çekerken yansıtıyor.
İrem Ay, yaşadığı işkence dolu günleri şu sözlerle ifade etti:
"Ben susarsam, 'susma ve korkma' dediğim her kadın sindirilir ve susar. Korkmuyorum. Başkasının başına gelince ses çıkarmak kolayken kendi başına gelince utanıyor ve geri duruyorsun. Utanması gereken sen değilsin. Şiddetin her türlüsüne hayır. Bir de üstüne gülümseyerek selfie çekilenine."