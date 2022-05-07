Ceviz büyüklüğünde! Dolu yağışı kamerada
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Yağan dolu, mantar toplamaya giden bir kişinin yaralanmasına neden oldu. Ceviz büyüklüğündeki doluyu ellerine alan köylüler korkulu anlar yaşadılar.
07.05.2022 00:42 - Son Güncelleme: 07.05.2022 00:43
Dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar çektikleri zor anları cep telefonu ile görüntülediler.
CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DOLU KORKULU ANLARA SEBEP OLDU
Ceviz büyüklüğündeki doluyu ellerine alan köylüler korkulu anlar yaşadılar. Bazı vatandaşlar kendilerini korurken bir kişinin ise kafasından yaralandı.