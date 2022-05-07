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Ceviz büyüklüğünde! Dolu yağışı kamerada

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Yağan dolu, mantar toplamaya giden bir kişinin yaralanmasına neden oldu. Ceviz büyüklüğündeki doluyu ellerine alan köylüler korkulu anlar yaşadılar.

07.05.2022 00:42 - Son Güncelleme: 07.05.2022 00:43
Ceviz büyüklüğünde! Dolu yağışı kamerada

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Yağan dolu, mantar toplamaya giden bir kişinin yaralanmasına neden oldu.

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Ceviz büyüklüğünde! Dolu yağışı kamerada

Çukurca ilçesine 30 kilometre mesafede bulunan Çağlayan köyü yakınlarında mantar toplamaya giden bazı vatandaşlar aniden yağan dolunun şokunu yaşadı.

Ceviz büyüklüğünde! Dolu yağışı kamerada

Dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar çektikleri zor anları cep telefonu ile görüntülediler.

Ceviz büyüklüğünde! Dolu yağışı kamerada

CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DOLU KORKULU ANLARA SEBEP OLDU

Ceviz büyüklüğündeki doluyu ellerine alan köylüler korkulu anlar yaşadılar. Bazı vatandaşlar kendilerini korurken bir kişinin ise kafasından yaralandı.

Ceviz büyüklüğünde! Dolu yağışı kamerada

İlk defa böyle bir doğa olayı ile karşılaştıklarını ifade eden vatandaşlar, yer gök yıkıldı diye düşündüklerini ve ölümle burun buruna geldiklerini ifade ettiler.

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