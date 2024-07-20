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Giresun'u sel vurdu: Bir ev yan yattı, sokakları su bastı

Giresun'u sel vurdu. Sağanak yağış nedeniyle bir ev yan yattı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Kentte etkili olan yağış nedeniyle Tirebolu ilçesinin Halaçlı köyünde yan yatan iki katlı evin bir bölümü çöktü. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024, 09:49 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 09:49
Giresun’u sel vurdu: Bir ev yan yattı, sokakları su bastı 1

Giresun'da sağanak nedeniyle bir ev yan yattı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Giresun’u sel vurdu: Bir ev yan yattı, sokakları su bastı 2

Kentte etkili olan yağış nedeniyle Tirebolu ilçesinin Halaçlı köyünde yan yatan iki katlı evin bir bölümü çöktü. Evin içerisinde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Giresun’u sel vurdu: Bir ev yan yattı, sokakları su bastı 3

Espiye ilçesinin Merkez Mahallesi Odadüzü mevkisi ile Cevdet Sunay Caddesi'ndeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri suların tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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