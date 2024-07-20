Giresun'u sel vurdu: Bir ev yan yattı, sokakları su bastı

Giresun'u sel vurdu. Sağanak yağış nedeniyle bir ev yan yattı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Kentte etkili olan yağış nedeniyle Tirebolu ilçesinin Halaçlı köyünde yan yatan iki katlı evin bir bölümü çöktü. İşte detaylar...