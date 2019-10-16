Dalgıçlar şoka uğradı… Okyanusun altında inanılmaz görüntü! Titanic ortaya çıktı
Titanic dünyanın o döneme damgasını vuran gemisiydi. 107 yıl önce ilk seferinde batan gizemli gemi Titanic insanları şaşırtmaya devam ediyor. Dalgıçlar 15 yıl sonra okyanusa daldı ve geminin fotoğraflarını paylaştı. Efsane gemi Atlantik okyanusunun dibinde her geçen gün çürümeye devam ediyor... Buz dağına çarparak okyanusun dondurucu sularına gömülmesinin ardından pek çok kez dalış gerçekleştirilen Titanik'e son dalış yapan dalgıçlar gördüklerine inanamadı. İşte o ilginç kareler… Titanic'in sahibi olan White Star Line şirketi dönemin en iyi buhar makinesini yapmıştı. Harland and Wolff tersanelerinde yapımı gerçekleştirilen RMS Titanic'in yapımına 1910 yılında başlanıldı ve 26 ay sürdü.
Uluslararası bir ekip, Atlantik Okyanusunun tam 3,8 km derinliğine indi! Titanik gemisinin enkazını 5 farklı dalışla yeniden inceledi ve gördükleri karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Titanik, İngiltere'nin Southampton limanından New York'a yolculuğu sırasında buzdağına çarpmıştı, binlerce kişinin öldüğü bu felakettin tek şahidi şuan adeta bir enkaz...
İşte Titanik gemisinin son halleri.
TITANIC ENKAZI NE ZAMAN BULUNDU?
1985 yılında deniz bilimci Robert Ballard, Titanic gemisinin enkazını buldu ve dünyaya bu deniz felaketinin bilinmeyen yüzünü, merak edilen taraflarını gösterdi. Titanic'in bu hikayesi, seyir sırasında yaşanılan bir aşk hikayesiyle birleştirilip beyazperdeye taşındı. 1997 yılında yönetmenliğini ve yapımcılığını James Cameron 'un yaptığı, başrollerini ise Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet' in paylaştığı bu döneminin en pahalı bütçesine sahip filminin adı "Titanic"di.
Gemi enkazının en fazla aşındığı yerin sancak tarafındaki yetkililerin kamaraları olduğu bildirildi.
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