Dalgıçlar şoka uğradı… Okyanusun altında inanılmaz görüntü! Titanic ortaya çıktı

Titanic dünyanın o döneme damgasını vuran gemisiydi. 107 yıl önce ilk seferinde batan gizemli gemi Titanic insanları şaşırtmaya devam ediyor. Dalgıçlar 15 yıl sonra okyanusa daldı ve geminin fotoğraflarını paylaştı. Efsane gemi Atlantik okyanusunun dibinde her geçen gün çürümeye devam ediyor... Buz dağına çarparak okyanusun dondurucu sularına gömülmesinin ardından pek çok kez dalış gerçekleştirilen Titanik'e son dalış yapan dalgıçlar gördüklerine inanamadı. İşte o ilginç kareler… Titanic'in sahibi olan White Star Line şirketi dönemin en iyi buhar makinesini yapmıştı. Harland and Wolff tersanelerinde yapımı gerçekleştirilen RMS Titanic'in yapımına 1910 yılında başlanıldı ve 26 ay sürdü.

16.10.2019 11:01 - Son Güncelleme: 16.10.2019 11:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





