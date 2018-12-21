Meghan Markle bu görüntüsüyle olay yarattı!
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin en yeni üyesi Meghan Markle adından söz ettirmeye devam ediyor. Diğer bir kraliyet gelini olan Kate Middleton ile aralarının bozuk olduğu ve bu yüzden saraydan taşınacakları iddia edilen Meghan Markle şu sıralar hamileliğinin 6.ayında. Önceki gün bir bakımevine ziyarete giden Meghan Markle görenleri şoke etti. Çünkü yolunda gitmeyen bir şeyler vardı.
21 Aralık 2018 Cuma, 10:47:56
Güncelleme: 11:08:52
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin olaylı gelini Meghan Markel yine yaptı yapacağını. Anne adayı Meghan Markle geçtiğimiz günlerde bir bakımevine ziyarete gitti.
Prens Harry ile birlikte ilk bebeklerine önümüzreki ilkbaharda kavuşacak olan Markle, önceki gün bir bakımevini ziyaret etti. Genellikle eğlence dünyasından emekli olan yaşlıların kaldığı bakımevine giderken de ilginç bir kıyafet kombinasyonu tercih etti.
Neredeyse 6 aylık hamile olan Düşes'in kıyafeti ise eleştiri topladı. Çünkü giderek büyüyen karnına uygun olmayacak kadar dardı. Üstelik de yarı açık sırt kısmında Düşes hareket ettikçe bazı istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.
KAFALAR KARIŞTI
Sırtı yarı açık kısa kollu yazlık bir elbise giyen Markle, üstüne de kalın kışlık bir palto giydi. Yüksek topuklu ayakkabılarla kıyafetini tamamlayan Markle, çorap giymemeyi tercih etti.
Düşes Meghan bu kıyafetin içinde sanki zorla sığmış hatta bazen de taşmış gibi duruyordu.