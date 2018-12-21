Meghan Markle bu görüntüsüyle olay yarattı!

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin en yeni üyesi Meghan Markle adından söz ettirmeye devam ediyor. Diğer bir kraliyet gelini olan Kate Middleton ile aralarının bozuk olduğu ve bu yüzden saraydan taşınacakları iddia edilen Meghan Markle şu sıralar hamileliğinin 6.ayında. Önceki gün bir bakımevine ziyarete giden Meghan Markle görenleri şoke etti. Çünkü yolunda gitmeyen bir şeyler vardı.

21 Aralık 2018 Cuma, 10:47:56 Güncelleme: 11:08:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





