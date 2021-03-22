Yeni indirim geldi en uygun krediyi veren banka yenilendi! 22 Mart TEB, Ziraat, Garanti, Akbank faiz oranları kaç oldu?

Yeni haftanın gelmesiyle birlikte vatandaşlar bankaların kredi faiz oranları hakkında araştırmalara başladı. Bilindiği üzere belirli tarihlerde bankalar müşterileri için taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını ve yeni kampanyaları açıklıyor. Kredi çekecekler ise taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarındaki son durumu merak ederek konu hakkında sık sık araştırmalar yapıyor. Bu bağlamda nakit para ihtiyacı olanlar ya da ev-konut almak isteyenler en uygun teklifi öğrenerek ona göre hareket edecek. İşte 22 Mart TEB, Ziraat Bankası, Garanti, Akbank kredi faiz oranları

22.03.2021 12:16 - Son Güncelleme: 22.03.2021 12:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





