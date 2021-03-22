Yeni indirim geldi en uygun krediyi veren banka yenilendi! 22 Mart TEB, Ziraat, Garanti, Akbank faiz oranları kaç oldu?
Yeni haftanın gelmesiyle birlikte vatandaşlar bankaların kredi faiz oranları hakkında araştırmalara başladı. Bilindiği üzere belirli tarihlerde bankalar müşterileri için taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını ve yeni kampanyaları açıklıyor. Kredi çekecekler ise taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarındaki son durumu merak ederek konu hakkında sık sık araştırmalar yapıyor. Bu bağlamda nakit para ihtiyacı olanlar ya da ev-konut almak isteyenler en uygun teklifi öğrenerek ona göre hareket edecek. İşte 22 Mart TEB, Ziraat Bankası, Garanti, Akbank kredi faiz oranları
Kredi faiz oranlarında yeni indirim geldi. Böylece en uygun krediyi veren banka yenilendi. Haftanın ilk günü kredi çekmeyi düşünenler tarafından faiz oranları ve avantajları mercek altına alındı. Piyasalardaki hareketlilikle birlikte kredi faiz oranlarında yaşanan son gelişmeler vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Nakit para ihtiyacı olanlar bankaların tüketici/ihtiyaç kredi faizlerindeki en uygun teklifi araştırırken ev ya da araba alacak olanlar ise konut-taşıt faizlerindeki güncel durumu öğrenmek istiyor. Peki, 22 Mart TEB, Ziraat, Garanti, Akbank kredi faiz oranları kaç oldu? İşte son durum...