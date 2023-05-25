Bağcılar'da mide bulandıran olay! Ses yalıtımlı özel odada 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar!
Bağcılar'da mide bulandıran bir olay yaşandı. Su sattığı ailenin 11 yaşındaki kızları M.Y.'yi kaçırarak ses yalıtımlı özel bir odada cinsel istismarda bulunan M.Ş.'yi vatandaş linç etmek istedi. Şüphelinin M.Y.'yi korkutmak için duvarlara astığı A4 kağıtlarına sessiz olması gerektiği yoksa kendisini öldüreceğini yazdığı kaydedildi. Öte yandan şüphelinin 2009 yılında da başka bir çocuğa karşı cinsel istismar suçuna karıştığı öğrenildi.
25.05.2023 15:34 - Son Güncelleme: 25.05.2023 15:34
Olay, dün Bağcılar Yenimahalle Mahallesi'nde meydana geldi. 11 yaşındaki M.Y.'yi sabah annesi okula bıraktı. M.Y., okul çıkışı eve geç kalınca ailesi kızlarını aramaya başladı. Gidebileceği yerler kontrol edilen M.Y.'den iz bulamayan aile polise giderek şikayetçi oldu.