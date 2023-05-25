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Bağcılar'da mide bulandıran olay! Ses yalıtımlı özel odada 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar!

Bağcılar'da mide bulandıran bir olay yaşandı. Su sattığı ailenin 11 yaşındaki kızları M.Y.'yi kaçırarak ses yalıtımlı özel bir odada cinsel istismarda bulunan M.Ş.'yi vatandaş linç etmek istedi. Şüphelinin M.Y.'yi korkutmak için duvarlara astığı A4 kağıtlarına sessiz olması gerektiği yoksa kendisini öldüreceğini yazdığı kaydedildi. Öte yandan şüphelinin 2009 yılında da başka bir çocuğa karşı cinsel istismar suçuna karıştığı öğrenildi.

DHA
25.05.2023 15:34 - Son Güncelleme: 25.05.2023 15:34
Bağcılar’da mide bulandıran olay! Ses yalıtımlı özel odada 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar!

Olay, dün Bağcılar Yenimahalle Mahallesi'nde meydana geldi. 11 yaşındaki M.Y.'yi sabah annesi okula bıraktı. M.Y., okul çıkışı eve geç kalınca ailesi kızlarını aramaya başladı. Gidebileceği yerler kontrol edilen M.Y.'den iz bulamayan aile polise giderek şikayetçi oldu.

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Bağcılar’da mide bulandıran olay! Ses yalıtımlı özel odada 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar!

EV VE İŞYERİNE BASKIN YAPILDI
Ekipler küçük kızın bulunması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda M.Y.'nin okul çıkışı beyaz bir minibüse bindiği, minibüsün ise aileye su satan M. Ş.'ye ait olduğu belirlendi. Polis, M. Ş.'nin ev ve işyeri adreslerine eş zamanlı baskın düzenledi.

Bağcılar’da mide bulandıran olay! Ses yalıtımlı özel odada 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar!

İş yerine polisin geldiğini gören M. Ş. kaçmaya başladı. Ancak polis tarafından yakalandı. M.Ş. gözaltına alınırken ekipler işyerinde yaptıkları aramada önünde damacana dizili olan 3 ayrı bölme olduğunu fark etti.

Bağcılar’da mide bulandıran olay! Ses yalıtımlı özel odada 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar!

Bölmelerin birinden çocuk sesi geldiğini duyan polis, kapıyı açınca M.Y.'yi buldu. Polisin geldiğini gören ve mahallelerinde küçük bir kızın kayıp olduğunu bilen çevredekiler, küçük kızın işyerinde bulunduğu öğrenince M. Ş.'yi linç etmek istedi.

Bağcılar’da mide bulandıran olay! Ses yalıtımlı özel odada 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar!

O sırada polis işyerinin kepenklerini kapatarak şüpheliyi linç edilmekten kurtardı. Küçük kızın bulunduğu bölmenin ses yalıtımlı olduğu ve şüphelinin M.Y.'yi korkutmak için duvarlara astığı A4 kağıtlarına sessiz olması gerektiği yoksa kendisini öldüreceğini yazdığı kaydedildi.

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