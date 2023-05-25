Bağcılar’da mide bulandıran olay! Ses yalıtımlı özel odada 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar!

EV VE İŞYERİNE BASKIN YAPILDI

Ekipler küçük kızın bulunması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda M.Y.'nin okul çıkışı beyaz bir minibüse bindiği, minibüsün ise aileye su satan M. Ş.'ye ait olduğu belirlendi. Polis, M. Ş.'nin ev ve işyeri adreslerine eş zamanlı baskın düzenledi.