Kimyasal ürünlere gerek yok: Gece klozete bir kaşık tuz dökün! Sabah farkı görün
Evde temizlik yaparken kimyasal ürünlere başvurmak yerine doğal ve etkili yöntemler ile işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Tuz, yemeklere lezzet katmasının yanı sıra güçlü bir dezenfektandır. Özellikle tuvalet temizliğinde oldukça etkilidir. Peki Better Homes and Gardens'a göre, tuzun temizlikte kullanımı nasıl? İşte merak edilenler…
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Kimyasal temizlik ürünleri, temizlik işlerinde etkili olabilir fakat hem bütçeyi zorlayabilir hem de çevreye zarar verebilir. Ancak, evde doğal yöntemlerle de etkili sonuçlar alabilirsiniz. Tuvalet temizliğinde kullanılan gece klozete bir kaşık
tuz dökmek güçlü bir doğal dezenfektan yöntemidir. Peki tuzun faydaları neler? İşte kimyasal ürünlere alternatif çözümler…
KİMYASAL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ YERİNE DOĞAL ÇÖZÜM
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Kimyasal temizlik ürünleri yerine sadece üç malzeme ile hazırlayacağınız doğal karışım, tuvaletinizi hem dezenfekte eder hem de hoş bir koku bırakır.
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Tuz, kabartma tozu ve sevdiğiniz uçucu yağları karıştırarak klozete dökebilirsiniz. Tuz ve kabartma tozu, mikropları yok ederek hijyen sağlar, uçucu yağ ise tuvaletinizi ferahlatır.
↪ Bu pratik yöntem, hem sağlığınız hem de çevre için dostça bir temizlik alternatifi sunar.
TUZUN TEMİZLİKTE KULLANIM ALANLARI
↪ Better Homes and Gardens'a göre,
kahve kupalarındaki lekeler bazen çok zor çıkabilir. Doğal bir çözümle bu lekelerden kurtulabilirsiniz. Biraz tuz ve kırılmış buz karışımı, kahve izlerinin nazikçe temizlenmesine yardımcı olabilir.
↪ İlk olarak kupa tabanına tuz serpin, üstüne kırılmış buz koyun ve sonra kupayı streç filmle örtüp sallayın. Bu işlem, lekelerin çıkmasını sağlayacaktır. Son olarak, kupayı ılık suyla durulayın ve temiz olduğunu göreceksiniz. Bu yöntemi dikkatli bir şekilde uygulamak önemlidir çünkü agresif davranmaktan kaçınarak kupanın kırılmasını önlemelisiniz.