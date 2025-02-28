↪ Kesme tahtalarındaki koku ve lekeleri çıkarmak için doğal bir yöntem uygulayabilirsiniz. İlk olarak, tahtanın yüzeyine tuz serpin ve masaj yaparak yayın. Bu işlemi 10 dakika kadar bekletin.

↪ Ardından, limonun suyunu sıkarak, kesme tahtasına ovalayarak uygulayın. Limonun asidik yapısı, tahtanın üzerindeki lekeleri temizlerken, tuz ise bakterilere karşı etkili olur. Bu karışım iyice yayılınca, sıcak suyla durulayıp fazla tuzu elinizle soyun. Son olarak, kesme tahtasının tamamen kurumasını bekleyin. Bu yöntem, tahtalarınızın hem temiz hem de taze kokmasına yardımcı olacaktır.