Ankara’da iğrenç olay! Babadan 3.5 yaşındaki kızına cinsel istismar! Delil yetersizliğinden beraat

Baba S.D., beraatini isteyerek, "Eşim gözüyle ne görmüş, gördüyse neden o anda müdahale etmemiş? Sosyal medyada ise gördüğünü, kızımın bağırdığını iddia etmektedir. Eşim bana harika bir baba olduğumu hatta benim gibi bir babası olmasını istediğini söylemişti. Çocukların sütünü bile gece ben hazırlıyordum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.